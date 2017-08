Poseł Kukiz'15 Tomasz Rzymkowski: Komisja ds. wyłudzeń VAT-u jest konieczna

Foto: www.sxc.hu

Komisja śledcza do spraw wyłudzeń VAT nie może powstać dopiero po zakończeniu prac przez komisję badającą aferę Amber Gold. To za późno - powiedział poseł Kukiz'15, Tomasz Rzymkowski w rozmowie publikowanej we wtorkowym "Naszym Dzienniku".