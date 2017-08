Kukiz'15 mówi o koalicji z prezydentem Andrzejem Dudą

Jakubiak na antenie TVP Info był pytany, czy Kukiz'15 wraz z PSL tworzą blok republikański z prezydentem Andrzejem Dudą. Poseł Kukiz'15 odpowiedział, że najlepiej by było, gdyby dziennikarz zadał to pytanie prezydentowi.

- Bo to zdaje się pan prezydent będzie organizował, a nie my. Możemy być jedynie współorganizatorami. I to jest moja odpowiedź - odpowiedział.

- Natomiast rozmowy pomiędzy PSL a Kukiz'15 - nawet jeżeli by trwały, czy też były, czy miały miejsce, to i tak bym nie powiedział - dodał.

- Ja bym bardzo życzył sobie, żeby takie ugrupowanie powstało. Bardzo bym sobie życzył, żeby pan prezydent był osobą, która zaczyna budować pewnego rodzaju koalicję - powiedział Jakubiak, zaznaczając jednocześnie, że są to bardzo istotne sprawy "wagi ciężkiej" i wolałby je zostawić "gdzieś z tyłu, w kuluarach"

- Pozostańmy przy tych stanowiskach, że ja życzę panu prezydentowi wszystkiego najlepszego, tak jak i PSL - powiedział.