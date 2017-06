Kukiz: nie będę stawiał prezydentowi warunków odnośnie referendum

Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek

Nie będę stawiał prezydentowi warunków odnośnie referendum. Mam nadzieję, że uda mi się przekonać pana prezydenta do tego, by stanął rzeczywiście po stronie obywateli, by rozszerzył światopogląd, bo w przeciwnym razie nie będzie prezydentem w kolejnych wyborach – powiedział w środę w onet.pl Paweł Kukiz.