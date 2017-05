Stanisław Tyszka: Komisja śledcza tak - ale niech zbada wszystkie śmierci na komisariatach

25-letni Igor Stachowiak został w połowie maja ubiegłego roku zatrzymany na wrocławskim rynku. Policja poszukiwała go za oszustwa. Według funkcjonariuszy, mężczyzna był agresywny i dlatego musieli użyć paralizatora. Po przewiezieniu na komisariat stracił przytomność i pomimo reanimacji zmarł. Sprawa wróciła po wyemitowaniu sobotniego reportażu w TVN24, gdzie m.in. pokazano zapis z kamery paralizatora, którego kilkakrotnie użyto wobec mężczyzny.

- Jestem generalnie zwolennikiem komisji śledczych jako elementu funkcji kontrolnej Sejmu nad władzą wykonawczą. Natomiast też bądźmy uczuleni na to, że partie mają tendencje do nadużywania tego instrumentu w celach czysto PR-owych - mówił na konferencji prasowej w Sejmie Tyszka pytany, czy popiera pomysł PO o powołaniu sejmowej komisji śledczej ws. śmierci Igora Stachowiaka.

Zauważył, że Platforma Obywatelska nie poparła wniosku Kukiz'15 o powołanie komisji śledczej do spraw reprywatyzacji w całej Polsce. Z drugiej strony, dodał, "PO wychodzi w tym momencie z takim PR-owym wnioskiem o komisję w sprawie jednostkowej".

Wicemarszałek dodał, że byłby skłonny rozważyć poparcie takiej komisji, "gdyby ona dotyczyła wszystkich przypadków śmierci na komisariatach w ostatnich latach w tym również samobójstw".

Jak mówił Tyszka, Kukiz'15 jako jedyne ugrupowanie ma spójny program, jeżeli chodzi o reorganizację policji.

- Zaproponowaliśmy dyskusję nad tym, żeby wybierać komendantów powiatowych policji, tak jak szeryfów w Stanach Zjednoczonych. Dlatego, że wtedy oni byliby związani mocno z lokalną społecznością. Byliby przez nich kontrolowani i wtedy uniknęlibyśmy tego typu sytuacji o których rozmawiamy - ocenił wicemarszałek.

Platforma Obywatelska domaga się powołania sejmowej komisji śledczej ws. śmierci Igora Stachowiaka.

- Doszło do tortur, doszło do bestialskiego potraktowania człowieka do zamordowania go. To jest rzecz skandaliczna. Dlatego w sprawie nieudolności organów państwowych musi wypowiedzieć się komisja śledcza. Ta sprawa może być zbadana w sposób rzetelny jedynie w drodze śledztwa parlamentarnego. Dlatego pracujemy nad wnioskiem o powołanie sejmowej komisji śledczej. Wniosek zostanie złożony we wtorek - oświadczył w poniedziałek poseł PO Krzysztof Brejza.

W niedzielę rzecznik Komendanta Głównego Policji mł. insp. Mariusz Ciarka poinformował PAP, że trwa procedura zwolnienia policjanta, który użył na komisariacie paralizatora wobec Stachowiaka. W poniedziałek zdymisjonowani zostali Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, jego zastępca oraz Komendant Miejski Policji we Wrocławiu, a także osoba, która pełniła tę funkcję rok temu. Sprawę tę wyjaśnia prokuratura w Poznaniu.