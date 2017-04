Marek Jakubiak: Berczyński to mitoman

Kornel Morawiecki: Macierewicz nie przekonał mnie do zamachu

Czy Marek Jakubiak zagłosuje za odwołaniem Antoniego Macierewicza? - Będę rekomendował takie rozwiązanie, ale przed ostatecznym podjęciem tej decyzji chciałbym żeby Macierewicz przyszedł do naszego klubu i z nami porozmawiał. Może uda mu się wytłumaczyć, czemu sprawy emocjonalne są ważniejsze od spraw MON-u. Np. Czemu komisja smoleńska jest w ministerstwie obrony narodowej. Tym powinny zajmować się inne organy państwa - powiedział poseł Kukiz'15.

Jakubiak mówił także o Wacławie Berczyńskim. - Mamy do czynienia z mitomanem, który sprawia wrażenie poważnego człowieka, a sieje dezinformacje i szkodzi swoim bliskim - ocenił.

Poseł krytycznie wypowiedział się na temat zmian wprowadzanych w armii przez Bogdana Klicha, drugiego dzisiejszego gościa programu RZECZoPOLITYCE. - Kto zlikwidował czynną służbę wojskową? Kto był współtwórcą takiej reorganizacji, że mamy trzech dowódców i nikt nie wie, kto rządzi armią? - pytał.

Jakubiak mówił, jak wyglądają spotkania komisji obrony narodowej z udziałem Antoniego Macierewicza. - To jest pouczanie. Mamy dość słuchania tego, co zostało zrobione przez osiem lat rządów PO-PSL. Jesteśmy zapewniani, że wszystko jest dobrze. My jednak nie jesteśmy tego pewni - powiedział.

Gość programu krytycznie ocenił również postawę byłego szefa MON Tomasza Siemoniaka. - To główny specjalista od podważania tego, co się w armii dzieje - skomentował.

- Proszę zapytać pana Siemoniaka, czemu nie zakończył przetargu na caracale. Moim zdaniem specjalnie tego nie zrobili. Uważam, że to jest ostrożność procesowa - dodał.

Witold Waszczykowski w rozmowie z "Rzeczpospolitej" powiedział: "Polska poproszona o szersze uczestnictwo w koalicji antyterrorystycznej jest gotowa to rozważyć". Czy misje patrolowe naszych samolotów mogą stać się misjami wojskowymi? - Może tak być. Tutaj tworzy się tandem USA-Polska. Po wejściu wojsk amerykańskich do Polski, potrzebna jest reakcja z naszej strony - ocenił Jakubiak.