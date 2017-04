Paweł Kukiz wysyła Sławomira Neumanna do podstawówki

Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek

- Kukiz'15 to ugrupowanie, które do tej pory w zdecydowanej większości wspiera rząd - ocenił Sławomir Neumann mówiąc o piątkowej debacie nad wotum nieufności dla rządu PiS. - Chyba musi Pan wrócić do podstawówki i podszkolić matematykę - odpowiada mu lider Kukiz'15 Paweł Kukiz.