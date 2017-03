Tyszka: Jeśli wybór Tuska był nielegalny, czekamy na wniosek do ETS

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Polityk odniósł się w ten sposób do słów szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego w TVN24, że MSZ ma ekspertyzy, iż Donald Tusk został wybrany na drugą kadencję szefa Rady Europejskiej w sposób, który można zakwestionować na poziomie prawa europejskiego.

"Skoro to było nielegalne, to w takim razie czekamy na wniosek do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości" - powiedział Tyszka w poniedziałek dziennikarzom w Sejmie.

"Myślę, że Polacy będą mieli jeszcze dużo śmiechu, a przy okazji inni Europejczycy, jak minister Waszczykowski będzie nas dalej kompromitował" - dodał wicemarszałek Sejmu.

Zaznaczył, że chciałby, "aby pan minister Waszczykowski jak i cały rząd w swojej polityce europejskiej zajęli się dbaniem o interesy Polaków". "Tymczasem minister Waszczykowski robi pośmiewisko" - podkreślił Tyszka.