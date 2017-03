Paweł Kukiz komentuje wywiad udzielony przez Magdalenę Jethon "Dziennikowi Gazecie Prawnej"

To komentarz Kukiza do wywiadu udzielonego przez Jethon "Dziennikowi Gazecie Prawnej", w którym stwierdza ona m.in. że to co się dzieje w Polsce to "jakiś kosmos" i że Polakom odbierane są swobody obywatelskie (dopytywana nie potrafi jednak wskazać jakie swobody obywatelskie są ograniczane - red.).

"Nie będę wchodził w polemikę ale mam jedno pytanko - czy pamięta Pani zablokowanie przez Panią w Trójce mojej piosenki "Samokrytyka (dla Michnika)"?" - pyta Kukiz.

Kukiz cytuje następnie tłumaczenie Jethon (ówczesnej szefowej Programu III Polskiego Radia) w tej sprawie: "Pan Kukiz kandyduje w najbliższych wyborach samorządowych we Wrocławiu. Zawsze w czasie trwania kampanii wyborczej Polskie Radio działa zgodnie z przepisami wyborczymi. Pełnomocnik do spraw wyborów w Polskim Radiu restrykcyjnie przestrzega zasad obowiązujących w tym okresie".

"Kto jak kto ale akurat Pani nie powinna wypowiadać się publicznie na temat 'przestrzegania swobód obywatelskich'. Bo to po prostu żałosne" - podsumowuje Kukiz.

Do opisanej przez Kukiza sytuacji doszło jesienią 2014 roku, przed wyborami samorządowymi - Kukiz walczył wówczas o mandat sejmiku województwa dolnośląskiego, startując z listy KWW Bezpartyjni Samorządowcy.

Komentując wówczas decyzję Jethon Kukiz stwierdził, że "posługując się analogią można stwierdzić, że w okresie wyborczym sztangista startujący w wyborach nie może podnosić ciężarów, aktor nie powinien występować na scenie, a szewc - szyć butów".