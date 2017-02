Paweł Kukiz pyta: Czy pieniądze z 500plus wydawane są na polskie towary?

Kukiz odwołuje się przy tym do danych o sprzedaży detalicznej GUS, które wskazują na ponad 6-procentowy wzrost sprzedaży w listopadzie i grudniu 2016 roku.

"Średnio od czerwca do grudnia, czyli w czasie pełnych wypłat 500+, rosła o 4,8 proc. rok do roku" - odnotowuje Kukiz.

"Program 500+ miał dwa cele - przywrócić godność ubogim rodzinom (i chwała za to pomysłodawcom) oraz ożywić rynek" - przypomina lider Kukiz'15, który następnie pyta w jaki sposób wzrost sprzedaży detalicznej przyczynił się do wzrostu polskiej gospodarki.

"To da się po części sprawdzić, badając statystyki importu. Czy kupowane z taką dynamiką towary były wytwarzane w Polsce?" - podsumowuje Kukiz cytując artykuł z Money.pl, z którego wynika, że pieniądze z 500plus przeznaczane są głównie na towary wyprodukowane w Niemczech i w Chinach.

Program "Rodzina 500 plus" wystartował 1 kwietnia zeszłego roku. Dzięki niemu wypłacane jest świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko do 18 lat. W mniej zamożnych rodzinach (po spełnieniu kryterium dochodowego w wysokości 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi), świadczenie przysługuje również na pierwsze dziecko.

Według danych resortu pracy do końca grudnia 2016 r. programem objęto ponad 3,8 mln dzieci do 18 lat. Do 2,78 mln rodzin trafiło ponad 17 mld zł.