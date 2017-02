Grzegorz Długi: Kierowca się przyznał? To nic nie znaczy

Poseł ruchu Pawła Kukiza odnosił się do polityki zagranicznej, o której podczas expose mówił ostatnio w Sejmie szef MSZ Witold Waszczykowski. - Wbrew pozorom to jest trzeźwy polityk, który wie, że mówi do swojego elektoratu – mówił Długi.

- Pierwszy punkt to Polska jest bezpieczniejsza. Jeśli mówimy o żołnierzach NATO, to prawda. Jeśli porównamy Polskę obecną i 10 lat temu, to Polska jest mniej bezpieczna – mówił Długi, dodając, że chodzi o zmiany, które w tym czasie zaszły w światowej polityce.

- Kwestia Unii Europejskiej. Bardzo dobrze, że powiedział, że nie chcemy demontażu UE, tylko zmian we wspólnocie – mówił Długi. - Ale szczegółów nie powiedział, choć mówił o kompletnie nowym traktacie – dodał.

- Mamy w naszych genach romantyczne spojrzenie, że Polska jest mesjaszem. Czas na spojrzenie pragmatyczne – oceniał sytuację poseł Długi.

Poseł Kukiz’15 zauważał, że nie jesteśmy żadnym partnerem do rozmów z Rosją, choć ze względu na fakt, iż wrak, o który walczymy, powinien wrócić do Polski, bo jest jej własnością. - Proszę zobaczyć jak Rosja nas traktuje. Rosjanie są indoktrynowani wiadomościami, że my nic innego nie robimy, tylko niszczymy radzieckie pomniki – mówił Długi.

Poseł odniósł się, pół żartem, pół serio, do powrotu wraku. - Sam nie wiem, czy bym chciał, bo będzie konkurencja dla medalików częstochowskich – powiedział Długi.

Kolejnym wątkiem w rozmowie była prezydentura Donalda Trumpa, m.in. antyimigracyjny dekret. - Podoba mi się jego zainteresowanie, że prezydent dba o bezpieczeństwo na granicach – komentował Długi. - Podoba mi się, że jest szybki w decyzjach. Zobowiązanie wszystkich sekretarzy, żeby przejrzeć przepisy i wyrzucić te niepotrzebne – dodał.

Długi oceniał też prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. - Trzeba chylić czoła nad cierpliwością, strategią i pomysłem. Należy jednak zauważyć, że polityka PiS to polityka konfliktu – mówił Długi.

Na pytanie o wypadek premier, poseł odpowiedział, że należy dać w spokoju pracować odpowiednim organom władzy. - Pan minister się pospieszył, bo to, że kierowca się przyznał, to nie znaczy jeszcze, że jest winny – mówił Długi. - Nie widzę powodu, aby ministra usuwać z urzędu. Ma pewne sukcesy, jak to, że policja nie pałuje demonstrantów z żadnej stron – dodał, mówiąc, że to jedyny sukces.