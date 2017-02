Paweł Kukiz o sprawie TW "Bolka"

Z ekspertyz przedstawionych przez IPN wynika, że podpisy pod dokumentami w teczce są podpisami Lecha Wałęsy, a same dokumenty są oryginalne.

Kukiz podkreślił, że "nie ma niewybaczalnych pretensji o to, że w latach 70-tych współpracował z SB". Wyjaśnia, że takie same pretensje musiałby mieć do "wszystkich, którzy współtworzyli komunistyczny System", czyli do "kilku milionów Polaków".

Kukiz zarzuca natomiast Wałęsie, że ten nie przyznał się do współpracy z SB. "Dzięki temu kłamstwu, jego 'strachom', powstała 'gruba kreska', która umożliwiła komunistycznym aparatczykom uwłaszczenie się na Państwie i Obywatelach" - wyjaśnia.

Lider Kukiz'15 stwierdza, że Wałęsa "stał się przykrywką dla dealów postkomunistów i komunistów po 1989 roku", a potem "dał się wykorzystać nowoplatformie, dawnej nomenklaturze i jej potomkom jako przykrywka do ich 'demokracji'".

Kukiz podkreśla też, że nie ma pewności, czy również po 1980 roku Wałęsa nie wchodził "w szczególne" relacje z komunistami".

"Skoro tak niewyobrażalnie kłamie?".

Na koniec Kukiz pisze, odnosząc się do wpisu jednego z internautów, że "wszyscy jesteśmy ofiarami Wałęsy". "Bo bezgranicznie mu wierzyliśmy".