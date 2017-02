Tyszka o projekcie ws metropolii warszawskiej: to potworek legislacyjny; konieczne referenda

Według projektu przygotowanego przez PiS, miasto stołeczne Warszawa stałoby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, która objęłaby 33 gminy. Jedną z nich byłaby gmina miejska Warszawa (obecne miasto stołeczne Warszawa), składająca się z 18 dzielnic.

Tyszka ocenił w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie, że projekt PiS, to "potworek legislacyjny". "Mamy 27 stron przepisów i 7 stron uzasadnienia, które pozbawione jest całkowicie jakichkolwiek ocen skutków regulacji np. ekonomicznych, a z drugiej strony (uzasadnienie) pozbawione jest odniesienia do konsultacji społecznych" - powiedział Tyszka na czwartkowej konferencji prasowej.

Jak dodał, "w Warszawie, jak i w 32 gminach podwarszawskich mieszkają ludzie, których wypadałoby zapytać o to, czy zgadzają się na to, żeby dokonać przekształcenia Warszawy i gmin podwarszawskich, czy nie". "Jeżeli to nie jest jakaś prowokacja, tylko PiS chce podejść do projektu poważnie, to apelujemy, aby we wszystkich gminach zainteresowanych odbyło się na ten temat referenda - powiedział polityk Kukiz'15.

Zdaniem Tyszki, główną motywacją autorów projektu jest "typowo partyjniacka kalkulacja" - manipulowanie przy granicach wyborczych w interesie partyjnym. "PiS wykalkulowało sobie, że w ten sposób, może im się uda przejąć władzę nad Warszawą" - stwierdził Tyszka.

Zgodnie z projektem PiS miasto stołeczne Warszawa, jako jednostka samorządu terytorialnego o charakterze metropolitalnym, ma swoim zasięgiem ma objąć 33 gminy, w tym gminę Warszawa oraz gminy: Błonie, Brwinów, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Halinów, Izabelin, Jabłonna, Józefów, Karczew, Kobyłka, Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Lesznowola, Łomianki, Marki, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Nieporęt, Otwock, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Pruszków, Raszyn, Stare Babice, Sulejówek, Wiązowna, Wieliszew, Wołomin, Ząbki, Zielonka.

Do zakresu działania miasta stołecznego Warszawy należeć mają "wszystkie ponadgminne sprawy publiczne o znaczeniu metropolitalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów".

Organami miasta stołecznego Warszawy, zgodnie z projektem, będą: Prezydent miasta stołecznego Warszawy (jako organ wykonawczy) oraz Rada miasta stołecznego Warszawy (organ stanowiący i kontrolny). Prezydent ma być wybierany w wyborach powszechnych przez mieszkańców m.st. Warszawy. Ma on jednocześnie pełnić funkcję burmistrza gminy Warszawa.

Rada miasta stołecznego Warszawy składać się ma z 50 radnych wybieranych w okręgach jednomandatowych. Radni mają być wybierani po jednym z każdej dzielnicy gminy Warszawa oraz po jednym z pozostałych gmin wchodzących w skład miasta stołecznego Warszawy. Uchwały Rady zapadać będą, według projektu, "podwójną większością głosów".

Odnosząc się do tych ostatnich rozwiązań Tyszka powiedział, że zgodnie z projektem PiS, np jeden przedstawiciel do rady miasta stołecznego Warszawy, będzie wybierany na Mokotowie, gdzie mieszka 220 tysięcy osób, a drugi z równie silnym głosem, będzie wybierany w Halinowie, gdzie mieszka 15 tysięcy osób. "To jest dla nas absolutnie niezrozumiałe" - powiedział poseł Kukiz'15.