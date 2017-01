Jakubiak: Oficerowie boją się powiedzieć "dość"

Marek Jakubiak jest wiceprzewodniczącym komisji obrony narodowej. Czy po wypadku pod Toruniem Antoni Macierewicz powinien spotkać się z komisją? - Komisja powinna być inicjatorem takiego spotkania, jednak z punktu obronności państwa ten wypadek nie ma znaczenia. Większe znaczenie ma stosunek Macierewicza do wypełniania obowiązków ministra obrony narodowej. Nie wiem, czy arogancja władzy jest dobrym symptomem do zarządzania tak poważnym ministerstwem - ocenił poseł Kukiz'15.

Gość programu mówił o "arogancji władzy". - Kawalkada samochodów tylko dlatego, że jedzie minister? Patrzę na to, jak się traktuje żandarmów i policjantów. Z jednej strony wycinają konfetti lub doczepia im się skrzydełka. Kiedyś nie robiło się takiego pojacowania. Gdy widzę oficerów, którzy oddają honory rzecznikowi MON, to chcę im tylko przypomnieć, że oni mają honory oddawać przełożonym. Żaden rzecznik prasowy nie jest przełożonym żadnego oficera w Polsce - powiedział Jakubiak.

- Dziwię się, że w MON oficerowie nie potrafią w oczy powiedzieć panu ministrowi, że tego cyrku już dość, a pan Misiewicz niech idzie do szkoły i z całą pewnością nie może reprezentować ministerstwa obrony narodowej - dodał.

Co Antoni Macierewicz pokazał swoim zachowaniem podczas tego wypadku? - Pokazał, że bardzo mu się spieszyło i nie ma takich kosztów, których nie poniesie, gdy realizuje własne cele - mówił Jakubiak.

- Musimy na to spojrzeć szerzej. Ja widzę kolumny samochodów, nie tylko ministra Macierewicza, ale także pani premier i prezydenta. Uważam, że uprzywilejowanie tych samochodów powinno obowiązywać, gdy istnieje zagrożenie życia osoby chronionej lub jakakolwiek inna czynność. Obecnie te światła są zawsze włączone. To się dzieje notorycznie. To jest arogancja władzy i to się musi skończyć - kontynuował.

Jak Jakubiak ocenia pracę Antoniego Macierewicza? - Apelowałem do ministra, by skupił się na rzeczach związanych z polską obronnością. By nie tracił czasu na opinie w sprawie też ważnych, ale nie z punktu widzenia ministerstwa obrony narodowej - mówił poseł Kukiz'15. - Nie powinien zajmować się kwestiami katastrofy smoleńskiej? - dopytywał Jacek Nizinkiewicz. - Nie chciałem tego mówić, ale o to mi właśnie chodzi - odpowiedział Jakubiak.

Kukiz'15 poprze propozycję PiS w sprawie zmiany ordynacji wyborczej? - Tak, ale nie wszystkie. Popieramy dwukadencyjność, zastanawiamy się w sprawie obowiązywania od najbliższych wyborów - odpowiedział gość programu.

Jak głosować będzie ruch w sprawie zakazu aborcji? - W tym temacie nie ma żadnej dyscypliny. Każdy będzie głosował według własnego sumienia - powiedział Jakubiak.