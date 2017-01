Paweł Kukiz składa życzenia z okazji święta "Sześciu Króli"

Kukiz nawiązał tym samym do zeszłorocznego przejęzyczenia Ryszarda Petru, lidera Nowoczesnej, który mówiąc o planowanej przez PiS likwidacji gimnazjów mówił: "Rozpoczynamy święta. Po świętach, przypomnę, jest sześciu króli..." w kontekście tego, że PiS-owi nie starczy czasu na przygotowanie reformy.

"Wszystkiego najlepszego Wam życzę łamiąc się pierwszomajowym jajeczkiem z Wysp Wielkanocnych (to te koło Madery na Oceanie Kaspijskim)" - napisał na Facebooku lider Kukiz'15 nawiązując do wyjazdu Petru do Portugalii 31 grudnia.

Święto trzech króli przypada 6 stycznia. Dzień ten jest ustawowo wolny od pracy.