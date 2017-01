Marek Jakubiak: Wszystko w opozycji idzie w tym kierunku, by Tusk musiał ją jednoczyć

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski na godzinę 14 zaprosił do siebie liderów partii sejmowych. Tematem ma być kryzys parlamentarny.

Kukiz'15 będzie reprezentował lider Paweł Kukiz. - Liczymy na to, że opozycja się opamięta - powiedział w programie #RZECZoPOLITYCE Marek Jakubiak z Kukiz'15. - Jeśli opozycja zarzuca, że nie może mówić, a nie może, bo zablokowała trybunę, mamy do czynienia z jakąś kakofonią - dodał.

Marek Jakubiak przyznał, że po to posłowie są w Sejmie, by pracować, a nie protestować. - Widzę, że PO siedzi w sali plenarnej, bo siedzi Nowoczesna, a Nowoczesna siedzi, bo siedzi PO. W życiu nie dogadają się, kto ma pierwszy wyjść. Oni walczą o to, kto ma być liderem opozycji, jak dzieci w piaskownicy - ocenił Marek Jakubiak.

W sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej" lidera opozycji Polacy widzą w Pawle Kukizie - uważa tak 24 procent badanych. Choć Kukiz nigdy nie zadeklarował się jako opozycjonista wobec PiS, i tak większa grupa, bo aż 30 procent badanych, nie potrafiła wskazać żadnego innego lidera. Czytaj więcej.

- Kijowski, Petru, Schetyna doprowadzą do tego, że społeczeństwo zobojętnieje, czyli przestanie zależeć mu na tym, co się dzieje w ich sprawach - powiedział Marek Jakubiak. - Oni zdeprecjonują posłów, Sejm i to, co jest ważne, byśmy nie chodzili na wybory. Jak rozłożycie na zdania to, co mówią w swoich przemowach, okaże się, że jest tam bardzo pusto - dodał.

Poseł podkreślił, że Kukiz'15 chce aktywizować społeczeństwo i dać mu możliwość współdziałania. Dodał, że partia chce ostudzić emocje.

- Wszystko idzie w tym kierunku, by liderzy PO i Nowoczesnej się osłabili po to, by Tusk musiał to wszystko połączyć. Scenariusz jest już napisany, to jest zauważalne. Za jakieś dwa miesiące przyjedzie Tusk na białym koniu i zacznie to łączyć - powiedział Marek Jakubiak.

Poseł Kukiz'15 podkreślił, że Petru i Kijowski powinni przestać myśleć tylko o sobie, bo to ma żaden skutek polityczny. - Ludzie, których można nazwać narcyzami politycznymi, myślą tylko o swoim interesie - ocenił Jakubiak.

Pytany o kryzys parlamentarny poseł Kukiz'15 powiedział, że sala kolumnowa jest izolowana od Sejmu. - Przygotowuje się ją dla jakiejś specjalnej akcji. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem, jak można było rejterować z sali plenarnej z powodu posła Szczerby. Nie podoba mi się to, bo Sejm to nie jest piaskownica - powiedział Marek Jakubiak. Dodał, że rozgrywki na sali plenarnej zabrnęły za daleko.

- Niszczy się coś ważnego, co jest w Rzeczypospolitej majątkiem. Niszczy się Sejm, poprzez deprecjonowanie roli posła w RP. posłowie buczą, huczą na siebie. Sprowadzenie tego na ziemię za pomocą straszaka, jakim są kary finansowe, mogłoby być dobrym rozwiązaniem - podkreślił Jakubiak.