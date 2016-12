Paweł Kukiz pyta PiS czemu pozwoliło na wyjazd z kraju Sławomira Nowaka

Kukiz we wcześniejszym wpisie wypomina PiS-owi, że partia ta - mimo zapowiadanego rozliczania polityków koalicji PO-PSL - "dopuściła do tego, by Sławomir Nowak spokojnie wyjechał sobie z Polski i przyjął ukraińskie obywatelstwo".

Następnie wypomina Nowakowi - byłemu ministrowi infrastruktury w rządzie PO-PSL, że przez niego "dziesiątki polskich przedsiębiorców zostało wyrolowanych przy budowie dróg i infrastruktury na Euro 2012". Przypomina też, że PiS wykorzystywał Nowaka w kampanii wyborczej jako "symbolu zachowań niegospodarnych i korupcyjnych w PO".

Teraz jednak, jak zauważa Kukiz, Nowak jest obywatelem Ukrainy, a Ukraina "nie stosuje ekstradycji" - zaznacza. (Teraz) "Nawet w przypadku twardych dowodów na korupcję możecie go pocałować w zegarek. Bo jest już Ukraińcem" - dodaje.

"Bez zmiany ustroju, mocnej instytucji referendum i rozdziału władzy ustawodawczej od wykonawczej nigdy ten matrix się nie skończy. Zjedzą nas. Solidarnie" - podsumowuje lider Kukiz'15.