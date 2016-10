Paweł Kukiz: Joanna Mucha zostawiła dzieci i poszła na Manifę

W ten sposób Kukiz skomentował udział Joanny Muchy w proteście przeciwko projektowi zaostrzenia ustawy aborcyjnej. Posłanka PO zabrała głos w czasie manifestacji.

- Nie musimy udawać, różnimy się między sobą w podglądach, niektórzy z nas wierzą w Boga, inni nie. Dziś stoimy wszyscy razem, bo mamy jeden cel. Nie możemy pozwolić na to, by w wielkich politycznych kotłach zgotowali nam piekło kobiet. Dzisiaj jesteśmy zjednoczone i zjednoczeni – mówiła Joanna Mucha.

Jej wystąpienie było przerwane hasłami: „zgłoś ustawę" i „gdzie byliście osiem lat".

Do udziału posłanki PO w tym proteście odniósł się też Paweł Kukiz na swoim profilu na Facebooku.

"Byłem w okolicach manifestacji za bezwarunkową możliwością aborcji. Pod hasłem 'Moja vagina-moja broszka' występowała również pani, o której w załączonym linku..." - napisał.

I dla tych, który „nie widzą związku" wytłumaczył: "Otóż matka, która zostawia własne dzieci i idzie na Manifę by domagać się jeszcze na dodatek bezproblemowej, w zależności od jej 'widzimisię', możliwości zarzynania trzymiesięcznej żywej istoty to... Trudno mi znaleźć określenie" – napisał lider Kukiz'15.

Wpis wywołał burzę. "Panie Pawle żaden absolutnie, żaden facet ani inny ksiądz, nie mają moralnego prawa mówić kobietom, co mogą robić z własnym ciałem. To co się dzieje sprawia wrażenie jakby dotychczas kobiety dla zabawy zachodziły w ciążę,aby później poddać się aborcji!" – napisała jedna z internautek.

I apelowała: "Zostawcie nasze łona w świętym spokoju...bo niestety w razie chorego dziecka częściej to tatuś ucieka bo nie czuję się na siłach".

Inna podkreśliła, że "obecna ustawa pozwala samodzielnie w razie czego podjąć decyzję bez obawy i przesłuchania w prokuraturze, pozwala zakupić tabletki antykoncepcyjne bez obawy o przeszukanie w domu".

Paweł Kukiz odpowiedział, że dlatego opowiada się za jej pozostawieniem. "Odrzuciłem oba projekty, a co do Muchy to jej tam obecność określa Manifę. To nie jest obrona kobiecości a egoizmu. Vagina ponad własne dzieci" – skwitował dyskusję.