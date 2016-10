Paweł Kukiz o drugiej kadencji Donalda Tuska na stanowisku szefa Rady Europejskiej

Spór Donald Tusk - Jarosław Kaczyński. Czy Polskę na to stać?

Jarosław Kaczyński w rozmowie z "Polska The Times" powiedział, że Donald Tusk to wielki problem. - W Polsce toczą się postępowania i w Sejmie, i w prokuraturze, które mogą doprowadzić do tego, że zostaną mu postawione jakieś zarzuty. Czy taka osoba powinna stać na czele Rady Europejskiej? Mam daleko idące wątpliwości - mówił prezes PiS.

Kaczyński dodał, że wyobraża sobie sytuację, że Tusk nie otrzyma poparcia ze strony polskiego rządu.

- Popieramy absolutnie każdego, byleby tylko był Polakiem, na prominentnych stanowiskach w Unii Europejskiej - to po prostu zła koncepcja i tyle. Cieszę się, że Tusk nie będzie popierany. Uważam, że podczas tych lat, kiedy przewodził Platformie, kiedy był premierem, nazbyt podporządkowywaliśmy się Unii Europejskiej - powiedział w RMF FM Paweł Kukiz.

Dlaczego Polska nie powinna popierać Tuska? - Więcej jest w nim kosmopolityzmu niż patriotyzmu - dodał lider Kukiz'15.

Gość programu doprecyzował swoją wypowiedź, mówiąc, że w Donaldzie Tusku widać "wyraźne ukierunkowanie czy podziw dla Niemiec - systemu, polityki itd."