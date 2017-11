Do baru zabierz kota albo psa

Prawie 300 wrocławskich lokali zgłosiło się do programu „Pets Welcome" zbierającego miejsca, do których można przyjść z psem lub kotem.

Na mapie miejsc, do których można przyjść ze zwierzakiem, pojawiły się restauracje, kawiarnie, kwiaciarnie, hotele, sklepy, kancelarie adwokackie, a nawet punkty ksero. Jak tłumaczą wrocławscy urzędnicy, którzy pilotują program, spotkanie z przyjaciółmi czy obiad w mieście to też okazja do spędzenia czasu z własnym zwierzakiem. Jednak nie wszędzie możemy zabrać psa czy kota. Aby uniknąć przykrych sytuacji i wypraszania z lokali, zachęcają przyjazne zwierzętom miejsca, aby na drzwiach przykleiły specjalny znaczek. Logo Wrocławia i psia łapa oznaczać będą zielone światło dla zwierzaków.

– Pies nie musi zostawać sam w domu, jeśli wybieramy się do restauracji. Trzeba go jednak nauczyć dobrych manier i kilku komend. Nie będzie przecież mile widziany, gdy będzie szczekać, biegać po restauracji, kraść gościom jedzenie lub witać się z każdym, no i – co zrozumiałe – nie może wykazywać zachowań agresywnych – mówi behawiorysta Marcin Wierzba, pracownik wrocławskiego „zielonego departamentu".

Program jest częścią większego projektu o nazwie „Pies – dobry mieszkaniec Wrocławia". Jego celem jest zachęcenie właścicieli do wychowywania pupili tak, by nie stanowiły one problemu w przestrzeni publicznej.

Miejsc przyjaznych zwierzętom pojawia się coraz więcej także w innych miastach. Na Wybrzeżu są wydzielone plaże dla spacerowiczów z psami. W Kuźnicy można wchodzić z psami wejściem numer 31 (od strony Chałup), w Sopocie dla psów przeznaczono odcinek plaży od ul. Hestii do granicy z Gdańskiem, w Gdyni plaże przeznaczone dla psów znajdują się w Orłowie, niedaleko parku w Kolibkach i na granicy Babich Dołów i Oksywia, w Gdańsku Brzeźnie wyznaczono 100-metrową strefę, do której można wejść z psem.

Pojawiają się coraz częściej też kawiarnie i restauracje, których właściciele zachęcają do zabrania ze sobą czworonoga. W Warszawie miska z wodą czeka na psy i koty m.in. w restauracji Biały Domek, wolskiej klubokawiarni Jaś & Małgosia czy ursynowskim lokalu wegetariańskim Dżungla.

– Nasi pracownicy lubią zwierzęta i chętnie witamy każdego czworonoga – mówi właściciel Dżungli Daniel Rzeszotek. – Nie wszystkie zwierzaki lubią kuchnię wegetariańską, ale każdy z nich dostaje miskę świeżej wody. Powstają też takie miejsca jak Miau Cafe, gdzie ci, którzy nie mają własnych czworonogów, mogą się napić kawy w towarzystwie kotów mieszkających w kawiarni. Goście muszą jednak pamiętać, że to koty są gospodarzami i mogą nie mieć ochoty na zabawę.