MF: nie ma nieprawidłowości naszych urzędników ws. działki przy Placu Defliad

W piątek rano prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz powiedziała na konferencji prasowej, że decyzja Ratusza o zwrocie działki pod dawnym adresem Chmielna 70 była pochopna, a odpowiedzialni za nią urzędnicy zostaną dyscyplinarnie zwolnieni. Podkreśliła, że decyzji personalnych oczekuje także od ministra finansów; w jej ocenie resort nie wydał odpowiedniej decyzji.

W komunikacie będącym odpowiedzią na ten postulat Ministerstwo Finansów podkreśliło, że "zakres kompetencji Ministra Finansów w sprawach dotyczących nieruchomości związanych z implementacją tzw. układów indemnizacyjnych (odszkodowawczych - PAP) obejmuje jedynie wydawanie decyzji deklaratoryjnych (stwierdzających, że dana sytuacja miała miejsce - PAP)".

Jak podano w komunikacie, w 11 lutego 2011 r. Ministerstwo Finansów przekazało do Biura Gospodarki Nieruchomościami UM st. Warszawy wykaz podmiotów, którym duńska administracja przyznała odszkodowania na podstawie układu indemnizacyjnego. W wykazie tym znajduje się informacja o przyznaniu odszkodowania Martinowi Holgerowi, bez wskazania mienia objętego odszkodowaniem.

"W ocenie Ministerstwa Finansów władze Warszawy powinny w oparciu o tę informację wstrzymać decyzję o zwrocie nieruchomości Chmielna 70. Jednak BGN UM st. Warszawy wydało w 2012 r. decyzję o przyznaniu prawa do nieruchomości osobom, które wystąpiły z roszczeniami. Wydanie jej nie zostało poprzedzone uzyskaniem ostatecznego stanowiska Ministerstwa Finansów, które konsekwentnie informowało BGN UM st. Warszawy, że pozyskiwanie dokumentacji układu indemnizacyjnego z Danią trwa i że bez tej dokumentacji nie jest możliwe potwierdzenie odszkodowania" - napisano w komunikacie.

MF wyraziło także w komunikacie satysfakcję z zapowiedzianego przez Prezydent Miasta st. Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz wstrzymania zwrotów nieruchomości w Warszawie oraz nadzieję, że "kolejne decyzje podejmowane w sprawie nieruchomości objętych układami indemnizacyjnymi będą uwzględniały informacje Ministerstwa Finansów wynikające ze zdobytych w ostatnich latach dokumentów archiwalnych".

Sprawa działki obok Pałacu Kultury, pod dawnym adresem Chmielna 70, wzbudza ogromne kontrowersje. Miasto zwróciło ją w 2012 r. w prywatne ręce, mimo że najprawdopodobniej wcześniej przyznano za nią odszkodowanie na podstawie umowy międzynarodowej. Wartość działki szacowana jest nawet na 160 mln zł.

Podczas piątkowej konferencji Hanna Gronkiewicz-Waltz poinformowała o dyscyplinarnym zwolnieniu dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Marcina Bajko, jego zastępcę Jerzego Mrygonia oraz Krzysztofa Śledziewskiego z BGN pracującego przy decyzji zwrotowej dla Chmielnej 70.

Podkreśliła jednak jednocześnie, że jej zdaniem to resort finansów nie wydał odpowiedniej decyzji. "Ministerstwo Finansów jest głównym odpowiedzialnym" - oceniła. Przekonywała, że resort wprowadzał ratusz w błąd, co do przyznania odszkodowania za zreprywatyzowaną działkę.

Władze Warszawy złożyły zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez urzędników resortu, ponieważ w 2010 r. zwróciły się do MF o informację, czy na podstawie układu indemnizacyjnego przyznane zostało odszkodowanie za nieruchomość przy dawnej ulicy Chmielnej 70.