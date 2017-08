Nowa Dęba: Wypadek Polskiego Busa

Jechało nim 85 osób, 32 – jak podaje RMF zostało rannych, z czego 17 zabrano do szpitala. Stan kilku ofiar jest ciężki.

Do wypadku doszło dziś nad ranem. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że najprawdopodobniej kierowca autokaru odwrócił się w czasie jazdy i zaczął rozmawiać z pasażerką, co spowodowało wypadek.

Autokar przewrócił się i zablokował drogę krajową nr 9 w obu kierunkach. Pojazdem w chwili zdarzenia miało podróżować 85 osób.

Trwa akcja ratunkowa. Na miejscu jest 14 zastępców straży pożarnej z Tarnobrzega i okolic. Na miejsce wezwano 15 karetek pogotowia.W tej chwili wszyscy pasażerowie zostali już uwolnieni z autobusu.

Obrażenia odniosło ok. 32 osób, z czego 17 trafiło do szpitali. Jedna osoba została odtransportowana śmigłowcem LPR do Rzeszowa.

Jak powiedział tvn24.pl mł. bryg. Jacek Widuch, z tarnobrzeskiej straży pożarnej są to przede wszystkim urazy kostno-stawowe oraz krwawienia.

Droga Krajowa nr 9 jest zablokowana w obu kierunkach.Utrudnienia mają potrwać jeszcze ponad godzinę. Policja zarządziła objazdy. Trwa ustalanie przyczyny wypadku.