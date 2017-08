Miliony z budżetu na finansowanie instytucji związanych z o. Rydzykiem

39 mln 957 tys. zł – taką kwotą rząd PiS miał zasilić instytucje związane z o. Tadeuszem Rydzykiem. Wyliczeń dokonała posłanka PO Joanna Mucha, która od kilku miesięcy prześwietla finanse otoczenia dyrektora Radia Maryja.

W tym celu z grupą posłów PO wysłała interpelacje do wszystkich ministerstw, w których pytała o przelewy do fundacji Lux Veritatis i Nasza Przyszłość. Dostała odpowiedzi, z których wynika, że trafiło do nich łącznie 1,9 mln zł.

Posłanka doliczyła do tego kwoty związane z finansowaniem m.in. Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz spółki Bonum, którą kieruje redemptorysta o. Jan Król. Informacje na ten temat przewijały się w mediach albo wyszły na jaw dzięki innym osobom interesującym się tym tematem. Pytania wysłał też do wszystkich resortów poseł PO Mariusz Witczak.

Wysokie przelewy

Z jakiego tytułu „dzieła" o. Rydzyka zyskały najwięcej? Na szczycie listy jest dotacja 26,5 mln zł dla Lux Veritatis z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To odszkodowanie za cofnięcie dofinansowania projektu geotermii toruńskiej za czasów rządów PO. Kolejne pozycje to 3 mln zł z Ministerstwa Sprawiedliwości za „opracowanie i wdrożenie programów szkoleń medialnych dla pracowników sądów i prokuratur", 1,75 mln zł z resortu nauki na program praktyk zawodowych na toruńskiej uczelni oraz 1,74 mln zł bonifikaty na użytkowanie wieczyste, udzielonej przez wojewodę kujawsko-pomorskiego.

– Może dochodzić do kupowania za publiczne pieniądze przychylności osoby bardzo istotnej dla tego kręgu władzy – mówi Joanna Mucha, bo na liście nie brakuje pozycji zaskakujących. Przykładowo MSZ przekazało Lux Veritatis ponad 400 tys. zł na wsparcie projektów w dziedzinie dyplomacji publicznej, a spółka Bonum dostała 93 tys. zł z Ministerstwa Rodziny na zakup czasu antenowego w celu promocji programu 500+.

Sprzeczne odpowiedzi

W dodatku zdaniem posłów PO lista przelewów w rzeczywistości może być dłuższa, bo rządowe instytucje niechętnie dzielą się informacjami. Może świadczyć o tym fakt, że dane, które znalazły się w odpowiedzi na interpelacje Muchy, w niektórych miejscach różnią się od danych otrzymanych przez posła Mariusza Witczaka (PO) i Sieć Obywatelską Watchdog Polska, która również prześwietla instytucje o. Rydzyka.

– To może być wierzchołek gigantycznej góry lodowej. Prawdopodobnie nikt od upadku PRL nie miał tak silnego wsparcia z rządu – mówi Sławomir Nitras z PO.

Z tą interpretacją nie zgadza się Jacek Żalek z PiS. – Twierdzenie, że organizacje pozarządowe przywiązane do wartości chrześcijańskich nie powinny otrzymywać środków publicznych, jest dyskryminacją – mówi. – Te instytucje mają duże zaplecze społeczne, więc prawdopodobnie są też skuteczne – dodaje.

Twierdzi, że posłowie PO przyjęli błędną metodologię. Wykazują m.in. pomoc z resortu nauki dla niepełnosprawnych studentów uczelni w Toruniu i kwoty za nekrologi w „Naszym Dzienniku". Zauważa, że wsparcie dla instytucji o. Rydzyka płynęło też za rządów PO. Przykładowo Lux Veritatis otrzymywała kwoty na promocję funduszy europejskich.

Czy rzeczywiście rząd PiS dobrze lokuje pieniądze? – Naszym kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, jakie wyniki przyniosły działania finansowane przez rząd. Docierają do nas np. sygnały o niskiej skuteczności spotów telewizyjnych zamawianych przez ministerstwa – mówi Joanna Mucha.