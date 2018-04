Stypendia: Pomocna dłoń dla młodych ambitnych

Ponad 15,5 tys. osób z wsi i małych miast mogło dzięki stypendiom pomostowym rozpoczšć studia.

– W młodych mieszkańcach wsi i małych miast jest ogromny potencjał. Wystarczy podać tym ludziom rękę, a oni z tego korzystajš – uważa Zofia Sapijaszka, prezes Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczoœci, która wspólnie z Polsko-Amerykańskš Fundacjš Wolnoœci od 15 lat finansuje stypendia dla zdolnych uczniów z prowincji.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Program stypendiów pomostowych został zainicjowany w 2002 roku przez Polsko-Amerykańskš Fundację Wolnoœci, w odpowiedzi na problem wyraŸnej dysproporcji w dostępie do studiów między młodzieżš miejskš a wiejska. – Odległoœć od oœrodka akademickiego ma często wpływ na to, czy mieszkańcy wsi i małych miast podejmujš studia i jakie – tłumaczy Zofia Sapijaszka, prezes Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczoœci. Jej zdaniem maturzystom z małych oœrodków jest trudniej, bo nie majš dostępu do np. kursów przygotowawczych. – Pomagamy im w podwyższaniu kapitału kulturowego. Dzięki wsparciu nie tylko lepiej poznajš języki obce, ale też mogš pójœć do kina, na koncert, czy do muzeum. Mogš uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, o których wczeœniej tylko marzyli.

Stypendia pomostowe mogš otrzymać mieszkańcy wsi i małych miast, którzy z bardzo dobrymi wynikami skończyli szkoły œrednie, sš olimpijczykami, pochodzš z rodzin wielodzietnych, czy wychowywali się w domu dziecka, aktywnie działali na rzecz lokalnej społecznoœci i zostali rekomendowani przez organizacje pozarzšdowe. Fundacja przyznaje im stypendia na pierwszy rok w wysokoœci 500 zł miesięcznie przez cały rok akademicki, a także wspiera ich w kolejnych latach.

Do tej pory przyznano ponad 21 tys. stypendiów. Efekty? Aż 70 proc. studentów, którzy korzystali z tego wsparcia, ukończyło naukę w terminie, a 90 proc. – z wynikiem bardzo dobrym.

– Stypendium ułatwiło mi dostęp do wielu Ÿródeł nauki. Poznałam wartoœciowych ludzi, którzy motywowali mnie do dalszej pracy i nauki. Takie stypendia pomagajš inwestować w zdolnš młodzież – mówi Karina Rejs, pochodzšca z Drzewoszek Wielkich, małej wsi w powiecie kutnowskim, studentka Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej.

Z kolei Bogdan Marek ze wsi Poršbki w powiecie limanowskim, student Szkoły Głównej Handlowej, podkreœla, że stypendium ułatwiło mu start w Warszawie. – Nie musiałem od poczštku szukać pracy, a mogłem skupić się na nauce i byciu aktywnym studentem – tłumaczy Bogdan Marek, który był m.in. przewodniczšcym samorzšdu studenckiego i odbył staż w amerykańskim Kongresie.

Prezes Sapijaszka dodaje, że to pokazuje, iż stypendystom stworzono dobre warunki rozwoju, a oni to wykorzystujš. – To wszystko będzie procentowało w ich dalszej karierze – tłumaczy. Partnerem stypendiów pomostowych poza Polsko-Amerykańskš Fundacjš Wolnoœci jest także NBP. Projekt wspiera m.in. Fundacja Wspomagania Wsi, BGŻ BNP Paribas, Koalicja Lokalnych Organizacji Pozarzšdowych, Fundacja Rozwoju Wsi.