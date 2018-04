Pensje w samorządach ostro w dół. Działacze zdenerwowani

Lokalni działacze zdenerwowani propozycjš obniżenia ich uposażeń. To uderzenie w PO – twierdzš eksperci.

Pensje burmistrzów, wójtów, prezydentów ustalane sš uchwałš rady miejskiej. Nie ma tu jednak pełnej dowolnoœci – nie mogš przekraczać 12 525 zł brutto. To ok. 8,5 tys. zł na rękę. – Gdyby granicę tę obniżyć o 20 proc., to osoba zarzšdzajšca miliardowym budżetem otrzymywałaby 6 tys. zł netto. To tyle, ile zarabia poczštkujšcy informatyk albo dwie kasjerki w markecie – mówi „Rzeczpospolitej" oburzony Marek Wójcik, ekspert Zwišzku Miast Polskich.

Jarosław Kaczyński, prezes PiS, w ubiegłym tygodniu po tym, jak jego partii spadły sondaże z powodu informacji o nagrodach wypłaconych ministrom, zapowiedział nie tylko zwrot nagród przez członków rzšdu, ale cięcie pensji ministrów, posłów, a także samorzšdowców. Wœród tych ostatnich wywołało to wœciekłoœć.

– Obniżenie takiego wynagrodzenia nie będzie zachęcać ludzi z wysokimi kwalifikacjami do podejmowania pracy w administracji zarówno rzšdowej, jak i samorzšdowej. Jeżeli oczekujemy wiedzy eksperckiej od ludzi, którzy podejmujš decyzje kluczowe dla poszczególnych miast i całego państwa, to należy im zapewnić płace na poziomie firm z sektora prywatnego – komentuje Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa. – To jest populizm i wykorzystywanie negatywnych emocji, jakie narosły po informacji o nagrodach dla rzšdu – dodaje.

Z kolei Jacek Jaœkowiak, prezydent Poznania, pyta wprost: – Jaki jest cel takich zapowiedzi? Czy to, żeby do samorzšdu i parlamentu nie wchodziły osoby kompetentne, radzšce sobie w biznesie? Żeby olbrzymimi budżetami samorzšdowymi zarzšdzały miernoty, które poza politykš niczym innym się w życiu nie zajmowały?

Niemal po równo

Jacek Majchrowski zarabia obecnie 12 525 – czyli najwyższš dopuszczalnš dla samorzšdowca kwotę. Jego pensja ostatni raz była podnoszona w 2017 r. o 160 zł ze względu na wzrost kwoty bazowej w ustawie budżetowej. – Prezydent co do zasady nie otrzymuje żadnych premii i nagród. Wyjštkiem sš nagrody jubileuszowe, ale one wynikajš ze stażu pracy– mówi rzeczniczka Krakowa Monika Chylaszek.

Podwyżkę w tej samej wysokoœci otrzymał też prezydent Poznania Jacek Jaœkowiak. – Prezydent nie otrzymywał i nie otrzymuje nagród czy premii –zapewnia Hanna Surma, jego rzeczniczka.

Tę samš kwotę dostaje prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. – Mniej niż niektórzy wiceprezydenci – zdradza Marcin Masłowski, rzecznik miasta. Dodaje, że prezydent przez osiem lat nie miała podwyżek ani premii. – Była natomiast obniżka zarzšdzona przez radę miejskš. Potem rada miejska przywróciła poprzednie wynagrodzenie – opowiada Masłowski.

Z kolei miesięczna pensja prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz Waltz to 12 460 zł brutto. Jak zapewnia rzeczniczka ratusza Agnieszka Kłšb, prezydent stolicy również nie otrzymuje nagród ani premii.

O 95 zł mniej niż inni zarabia prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Jego pensja utrzymuje się na tym poziomie od 2010 r. Nie ma nagród ani premii. Takie samo wynagrodzenie jak prezydent Gdańska ma prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. – Od dnia 6 grudnia 2010 r. wynosi ono 12 365,22 zł brutto –wylicza Agata Grzegorczyk z Urzędu Miasta Gdyni.

Niewiele mniej od prezydentów wielkich aglomeracji zarabiajš burmistrzowie z małych miast i wójtowie z gmin wiejskich. Burmistrz podwarszawskiego Konstancina otrzymuje 12 365 zł brutto. – Na to wynagrodzenie składa się uposażenie zasadnicze – 6 tys. zł, 2,1 tys. zł dodatku funkcyjnego, 3065 zł dodatku specjalnego i 1,2 tys. stażowego – wylicza Irena Krasnopolska, sekretarz gminy.

Sławomir Chojnowski, wójt gminy Kleszczów, najbogatszej w Polsce, otrzymuje miesięczne 11 628 zł brutto. – Zostało to ustalone przez radę gminy 8 grudnia 2014 r., czyli na poczštku obecnej kadencji. Zapisy przyjętej wówczas uchwały nie zostały dotychczas zmienione. Wynagrodzenie wzrasta wyłšcznie z powodu wydłużania się stażu pracy (co roku o 1 proc.) – wylicza Jerzy Strachocki, główny specjalista ds. kontaktów z mediami w urzędzie gminy.

Z kolei wójt gminy Ropa, która należy do jednej z najbiedniejszych w Polsce, zarabia miesięcznie 10 720 zł brutto. – Wynagrodzenie nie było podnoszone od czasu objęcia urzędu w 2014 r. Nie widzę potrzeby zmian zasad ustalania wynagrodzenia – mówi wójt Jan Morańda.

Strzał w opozycję

Dlaczego Jarosław Kaczyński chce obniżenia pensji samorzšdowcom? Zdaniem politologa prof. Rafała Chwedoruka z dwóch powodów. Po pierwsze, by pokazać, że wszyscy traktowani sš równo. – Stworzenie wyjštków byłoby pretekstem do dalszej politycznej burzy i wymagałoby od Kaczyńskiego tłumaczenia, skšd wzięły się uprzywilejowane grupy – mówi ekspert.

Z drugiej strony jest to także strzał w tych, którzy stojš na czele samorzšdów, a nie sš zwišzani z PiS. – W terenie partia Kaczyńskiego jest nielicznie reprezentowana. Z pewnymi wyjštkami w samorzšdach rzšdzi głównie PO, PSL i SLD. To jest uderzenie przede wszystkim w nich – wyjaœnia Chwedoruk.

Ma to też być sposób na zniechęcenie do startu w wyborach samorzšdowych. – Oferujšc takie pienišdze, nie ma co liczyć, że najlepsi będš chcieli kandydować – podsumowuje Wójcik.

