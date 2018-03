RZECZoPOLITYCE Agnieszka Ścigaj: Kukiz'15 to ugrupowanie reformatorskie

- Trzeba zmieniŠ mechanizm wybierania w│adzy, a nie ca│y czas ┐onglowaŠ tymi samymi ludčmi. (...) Jesteťmy ugrupowaniem reformatorskim - powiedzia│a w programie #RZECZoPOLITYCE Agnieszka îcigaj, pos│anka Kukiz'15.

- Nie podoba nam siŕ nam sposˇb wybierania w│adzy. Nie podoba nam siŕ wiele elementˇw, ktˇre od trzydziestu lat s╣ na polskiej scenie (politycznej ľ red.) - podkreťli│a.

Pos│anka skomentowa│a bie┐╣ce sonda┐e polityczne i zaznaczy│a, ┐e do takich bada˝ trzeba podchodziŠ spokojnie. - Niestety, polska polityka przybra│a rozmiar waha˝ emocjonalnych i obywatele bardzo czŕsto nie kieruj╣ siŕ logik╣ i pamiŕci╣ ľ doda│a.

- Ca│y czas powtarzam, ┐e nas najbardziej cieszy to, ┐e mamy bardzo stabilny elektorat. Mamy elektorat, ktˇry s│ucha naszych postulatˇw ľ podkreťli│a.

Pytana o sŕdziˇw rekomendowanych do KRS przez pos│ˇw Kukiz'15, powiedzia│a ┐e ci sŕdziowie pozytywnie odnosz╣ siŕ do inicjatywy Sŕdziˇw Pokoju. - My postulujemy, ┐eby (sposˇb wybierania sŕdziˇw KRS - red.) by│ bezpoťredni. (...) Jest jakiť ma│y krok do przodu, nie krzyczymy, nie robimy dywersji, staramy siŕ przybli┐aŠ naszych wyborcˇw do postulatˇw ľ powiedzia│a.

Pytana o sprawŕ wynajŕcia krakowskiego lokalu przeznaczonego na biuro dla pracownika Kukiz'15 i artyku│u, ktˇry pojawi│ siŕ na │amach "Wprost", odpowiedzia│a ┐e Marcin Dobski pisz╣c o tej sytuacji celowo skrzywdzi│ dwie osoby. - Moim zdaniem tytu│ (artyku│u ľ red.) sugeruje, ┐e jestem nieuczciw╣ osob╣ i ludzie z ktˇrymi wspˇ│pracuje s╣ nieuczciwi. (...) Pan redaktor Dobski tym artyku│em niszczy pracŕ wielu spo│ecznikˇw, ktˇrzy dzia│aj╣ w Kukiz'15 ľ powiedzia│a.