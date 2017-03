Organizacje LGBT walczą o związki w Strasburgu

– Chcemy, by następne pokolenia nie musiały przeżywać już tych samych stresów – mówi Michał Niepielski, który z partnerem Wojciechem Piątkowskim od półtora roku stara się o zawarcie małżeństwa. Odmówił im urząd stanu cywilnego, a decyzję potwierdziły sądy obu instancji. Tę samą drogę przechodzi w sumie pięć par homoseksualnych. Biorą udział w programie Koalicji na rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej. W czwartek poinformowała ona, że cztery pary złożyły właśnie skargę do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Cel? Zalegalizowanie związków partnerskich w sposób, jaki miało to miejsce we Włoszech. Tam trzy pary homoseksualne również zdobyły dokumentację z USC i sądów, by móc wystąpić do Strasburga. Sędziowie stwierdzili, że odmowa rejestracji jednopłciowego związku partnerskiego jest naruszeniem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W efekcie w lutym 2016 r. włoski Senat przyjął ustawę o związkach partnerskich.

– Liczymy na uzyskanie podobnego wyroku, jak w sprawie Oliari i inni przeciwko Włochom w 2015 r. – mówi mec. Małgorzata Mączka-Pacholak z kancelarii Pietrzak, Sidor i Wspólnicy. Szyki koalicji próbuje jednak pokrzyżować rząd PiS.

W lutym zastępca prokuratora generalnego Robert Hernand poprosił śledczych o sprawdzenie, ile toczy się postępowań o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym dla osób, które zawarły małżeństwo jednopłciowe za granicą. Choć bezpośrednio nie ma to związku z programem koalicji, w swoim piśmie Hernand nawiązał do jej działań.

Kontruderzenie szykują też posłowie PiS. Przed rokiem pisaliśmy o posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu na rzecz Polityki i Kultury Prorodzinnej. We współpracy z konserwatywnym Instytutem Ordo Iuris chciał on wnieść projekt ustawy mającej pokrzyżować szyki organizacjom LGBT.

Przewidywał m.in. zmiany w prawie prywatnym międzynarodowym, utrudniające uznawanie związków jednopłciowych z zagranicy. Powód? Zdaniem Ordo Iuris jeszcze przed orzeczeniem Trybunału w Strasburgu włoskie sądy zaczęły uznawać takie związki, co ułatwiło zadanie skarżącym. – Jest dobry moment, by wrócić do tego tematu i zabezpieczyć nasz system prawny – mówi teraz Piotr Uściński z PiS.

– Paradoksalnie nowelizacja mogłaby stać się kolejnym argumentem dla Trybunału w Strasburgu – mówi Krzysztof Śmiszek z Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Jednak w grę wchodzi też kwestia niewykonania przez Polskę ewentualnego orzeczenia. Nawet eksperci koalicji nie ukrywają, że Trybunał ma ograniczone możliwości egzekwowania wyroków.

Uściński mówi, że „nie wyobraża sobie dokonania takiej zmiany prawa przez PiS". Jednak orzeczenie może zapaść za rządów innej partii. Na wyroki w Strasburgu czeka się minimum trzy lata.