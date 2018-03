Lasota o Marcu'68: Byłam chyba głupią optymistką

Pesymiœci mogliby pomyœleć, że jest coraz gorzej, jeœli do więzienia trafia coraz więcej ludzi. Ale ja byłam chyba głupiš optymistkš, bo uważałam, że im więcej nas jest, tym szybciej powinni nas wypuœcić - mówi o Marcu'68 Irena Lasota politolog, uczestniczka wydarzeń marcowych, publicystka "Rzeczpospolitej".

Rzeczpospolita: Dokładnie 50 lat temu, 8 marca 1968 r., manifestacje studentów na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczęły tzw. wydarzenia marcowe. Jaka atmosfera towarzyszyła studentom zebranym tamtego dnia na wiecu?

Poniżej dalsza częœć artykułu

Irena Lasota: Myœlę, że nikt nie przeczuwał, jak to będzie przełomowe. Większoœć z nas, czyli osób, które zwołały ten wiec, i tych, którzy nam w tym pomagali, spodziewała się, że zgromadzi się nie więcej niż 200–300 osób. Reszta studentów przyszła po prostu w dobrej wierze, by bronić wolnoœci słowa, solidaryzować się z wyrzuconymi z uczelni kolegami. Wszyscy poszli w głšb uniwersytetu, gdzie podobno miały toczyć się rozmowy z prorektorem Zygmuntem Rybickim. Wtedy zupełnie osłabła w nas czujnoœć, jeœli w ogóle jakaœ nam wówczas towarzyszyła. Byliœmy kompletnie zaskoczeni tym, że nagle wyskoczyło na nas ORMO. PóŸniej zobaczyliœmy również ZOMO. Z zamkniętego budynku Pałacu Kazimierzowskiego obserwowaliœmy, jak funkcjonariusze szturmowali uniwersytet i bili studentów. To było dziwne uczucie, nikt się tego nie spodziewał. Potem władza twierdziła, że będzie rozmawiać ze studentami, a tak naprawdę zajmowała się głównie aresztowaniami, wyrzucaniem studentów z uczelni i wcielaniem protestujšcych do wojska.

Kiedy aresztowano paniš?

Zostałam zatrzymana tego samego dnia wieczorem – w swoim domu. A następnego dnia zostałam już skazana przez tzw. kolegium orzekajšce. To były robotnicze sšdy, które wzięły się chyba jeszcze z rewolucji paŸdziernikowej. Siedziało w nich dwóch czy trzech niezbyt rozgarniętych panów, którzy podpisywali to, co im mówiono. Za Marzec jedni dostawali 2 tysišce grzywny, co wówczas było dużš kwotš, inni – karę więzienia. Niczego nam nie tłumaczono. Ja dostałam po prostu kartkę z napisem: „Dwa miesišce aresztu za stawanie brudnymi nogami na ławce publicznej". I wylšdowałam w więzieniu. Te kolegia stanowiły zatem poważnš formę represji, nie mówišc już o tym, że bardzo szybko zaczęto brać wyrzuconych studentów do wojska. I to nie do jakiegoœ zwyczajnego, tylko do specjalnych karnych kompanii, lub wysyłano ich jak najdalej od miejsca zamieszkania.

Czy te represje sprawiły, że studenci stracili wiarę w to, że uda się coœ zmienić?

W więzieniu było wewnętrzne podwórko. Codziennie przywożono tam nowych aresztowanych demonstrantów. Pamiętam, jak studenci krzyczeli przez okna, z jakich sš wydziałów. Stšd dowiadywaliœmy się, że jest nas coraz więcej. Pesymiœci mogliby pomyœleć, że jest coraz gorzej, jeœli do więzienia trafia coraz więcej ludzi. Ale ja byłam chyba głupiš optymistkš, bo uważałam, że im więcej nas jest, tym szybciej powinni nas wypuœcić. Od nowo aresztowanych dowiadywaliœmy się o kolejnych demonstracjach solidarnoœciowych. Z gazet, które dostawałam do celi, wiedziałam też, że strajki studenckie rozlały się po całej Polsce. Bo prasa pisała, że „warchoły sš we wszystkich miastach". To było w pewnym sensie nawet przyjemne.