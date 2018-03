Perła Potockich w ruinie

Nikt nie czuje się odpowiedzialny za fatalny stan Morysina.

Osoby zwiedzajšce pałac w Wilanowie nie wiedzš nawet, że w pobliżu rezydencji Jana III Sobieskiego znajduje się miejsce niegdyœ magiczne, które dzisiaj jest w stanie ruiny.

Morysin to XIX-wieczny park krajobrazowy typu angielskiego. Od zachodu graniczy z Jeziorem Wilanowskim i Kanałem Sobieskiego, od wschodu i północy z rzekš Wilanówkš. Nieliczne osoby, które tam się udajš, mogš natrafić na zniszczone zabytki.

Tymczasem jeszcze w czerwcu 1937 r. Stefan Wiechecki „Wiech" w swoich niedzielnym reportażu pisał: „W tej chwili elektrowóz zatoczył łuk na wilanowskiej pętli i przystanšł. Z wnętrz wysypał się tłum wycieczkowiczów, obładowany paczkami i walizkami z żywnoœciš (...) Za chwilę rozłożš się warszawiacy obozowiskiem na przyległych łškach ťMorysinkaŤ. Pójdš w ruch noże, widelce i butelki".

Już w XVII wieku teren ten został zagospodarowany jako zwierzyniec i połšczony mostem z ogrodem przypałacowym. „Sobieski poprowadził oœ symetrii biegnšcej od bramy wjazdowej przez dziedziniec, pałac, ogród tarasowy, dalej przez most na Jeziorze Wilanowskim oraz drogę do Zawad" – pisała Aleksandra Witak w publikacji „Morysin – zaniedbana częœć Wilanowa" („Ochrona Zabytków").

Dewastacja pod okiem muzealników

Rozkwit tego miejsca zwišzany był z planami Stanisława Kostki Potockiego, który pod koniec XIX wieku postanowił stworzyć tam odrębne założenie parkowe. Po jego œmierci zaopiekowała się tym miejscem jego żona Aleksandra. Od tego czasu Lasek na Kępie okreœlany był Morysinkiem, nazwanym tak na czeœć jej wnuka – Maurycego. Na poczštku XIX wieku powstał tam murowany pałacyk w kształcie rotundy, Oraculum, a póŸniej też dom stróża i brama neogotycka, a także liczne drewniane obiekty gospodarcze, np. dom ogrodnika. Potoccy zakładali też, że Morysinek będzie przynosił dochody i pozwoli na osišgnięcie niezależnoœci gospodarczej, założyli sad, ogród, pola uprawne.

W okresie międzywojennym w Morysinie organizowane były imprezy okolicznoœciowe, a obiekty były konserwowane. W czasie wojny pałacyk zajęli oficerowie niemieccy. Obiekty te zostały wprawdzie zdewastowane, ale ocalały. Po wojnie teren ten komunistyczne państwo odebrało Branickim i przekazało Muzeum Narodowemu w Warszawie, a także pobliskiej akademii rolniczej SGGW. Zlokalizowano tam działki pracownicze dla muzealników. Pomimo to obiekty zabytkowe były rozbierane lub ulegały zawaleniu. A teren w niekontrolowany sposób zarastała roœlinnoœć.

– Przed wojnš w parku wilanowskim był prom, który przewoził warszawiaków na drugš stronę łachy wilanowskiej, a także były łódki, które można było wynajmować. Mój syn w trakcie spaceru po „parku w Morysinku" widział dziewięć dzików i trzy sarny. To miłe, ale przecież to park zapisany jako zabytkowy w rejestrze zabytków – mówi Adam Rybiński, jeden z potomków Branickich.

Tylko wykroczenie

Obiekty te nie doczekały się renowacji, chociaż wpisane zostały do rejestru zabytków w 1973 r., a w 1994 roku zostały uznane za pomnik historii. Plany odbudowania tego terenu w czasach PRL zarysował prof. Gerard Ciołek, inne dotyczšce odbudowy tego miejsca koncepcje powstały też dla dyrekcji muzeum w Wilanowie w 1989 r. Do dzisiaj jednak nic nie zrobiono.

W 2009 r. do prokuratury trafiło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w zwišzku z dewastacjš tego terenu. Złożyła go Fundacja im. Adama i Beaty Branickich z Wilanowa. Prokuratura uznała, że doprowadzenie do ruiny zabytkowego terenu to jedynie wykroczenie, którym ma zajšć się policja. Sprawa została umorzona.

O losy Morysina zapytaliœmy mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Rzeczniczka Agnieszka Żukowska zapowiedziała, że „Wydział strategii i kontroli po sprawdzeniu statusu formalnoprawnego czterech obiektów wpisanych do rejestru zabytków wraz z parkiem (...) zaplanuje oględziny parku w Morysinie po powiadomieniu dyrekcji muzeum".

Czy Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie ma plany zwišzane z próbš ratowania znajdujšcych się tam zabytków? Nie wiemy. Dyrekcja placówki nie odpowiedziała na pytania „Rzeczpospolitej".