Marian Piłka: Jest zapotrzebowanie na negatywny obraz Polski

- Widzimy w Unii Europejskiej, Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej ewidentne zapotrzebowanie na negatywny obraz Polski. (...) Następuje pewna kumulacja w okreœlonym czasie. To nie dzieje się przypadkowo - powiedział w programie #RZECZoPOLITYCE Marian Piłka z Prawicy Rzeczpospolitej.

Piłka wypowiedział się na temat opublikowanego przez "Superwizjer" TVN24 materiału o stowarzyszeniu Duma i Nowoczesnoœć, oraz o grupie neonazistów w Polsce. - Osobiœcie uważam, że to jest wydumany konflikt, że w każdym kraju znajdujš się jakieœ osoby, które majš złe poczucie humoru, albo zachwiania psychologiczne. Przypomnijmy, że dziesięć czy piętnaœcie lat temu, z opaskš ze swastykš występował ksišżę Harry, syn następcy brytyjskiego tronu. To oczywiœcie spotkało się z ogromnym potępieniem. W Niemczech, co roku jest kilkaset różnych manifestacji neonazistowskich – powiedział.

- Częœć różnych œrodowisk politycznych na zachodzie Europy próbuje forsować tezę, że w Polsce mamy do czynienia z jakšœ narastajšcš dyktaturš. (...) Jest pokazany jakiœ kompletny margines w telewizji. (...) Widzimy w Unii Europejskiej, Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej ewidentne zapotrzebowanie na negatywny obraz Polski – podkreœlił.

- Takie organizacje jak DiN nie powinny być zarejestrowane, a przypomnę że była zarejestrowana za rzšdów PO. W Niemczech jest kilkaset wielotysięcznych manifestacji rocznie. W zwišzku z tym mamy do czynienia ze zjawiskami na społecznie nieporównywalnš skalę. Natomiast, jeżeli chodzi o kwestie tradycji hitlerowskich, przypomnę że z wyjštkiem Polski, wszystkie kraje: Holandia, Belgia, Francja, Dania - wystawiły swoich ochotników do oddziałów SS w czasie II wojny œwiatowej – zaznaczył.

Marian Piłka powiedział, że mamy do czynienia z manipulacjami, które służš dyskredytacjom naszego państwa i narodu. - Przez lata mieliœmy do czynienia z hasłem "polskie obozy œmierci", do tej pory występujš one i w Niemczech i w USA. Nie ulega wštpliwoœci, że to nie jest zjawisko spontaniczne. To, że te obozy były na ziemiach polskich, nie znaczy że były polskimi obozami. (...) Nie wiem kto manipuluje, ale nie ulega wštpliwoœci, że jest zapotrzebowanie na negatywny obraz Polski, następuje pewna kumulacja w okreœlonym czasie. To nie dzieję się przypadkowo – podkreœlił.

Marian Piłka wypowiedział się również na temat konfliktu pomiędzy Ryszardem Czarneckim a Różš Thun. - W moim przekonaniu rzeczš niedopuszczalnš jest, żeby w obcej telewizji szkalować państwo polskie. Druga rzecz, to jest wystšpienie Ryszarda Czarneckiego. Oskarżenie kogoœ, że był szmalcownikiem – a przypomnijmy, że szmalcownikami były osoby, które wydawały Niemcom Żydów – jest po prostu, w żaden sposób nieakceptowalne. Po trzecie, to jest spór pomiędzy Różš Thun a Czarneckim, i tej sprawy nie powinien rozstrzygać PE, powinien rozstrzygać jš sšd. To sš absurdalne rzeczy – powiedział.

Pytany przez Zuzannę Dšbrowskš o reakcję na konflikt Parlamentu Europejskiego, odpowiedział porównaniem zwišzanym z posłem Guyem Verhofstadtem. - Verhofstadt oskarżył o faszyzm, nie jednš osobę tak jak Czarnecki, tylko 60 tys. Polaków, którzy manifestowali swoje przywišzanie do tradycji narodowej. W zwišzku z tym, tego typu konsekwencje powinny być wycišgnięte również wobec Verhofstadta, który jest jednym z inicjatorów akcji usunięcia Czarneckiego z funkcji wiceprzewodniczšcego PE – podkreœlił Marian Piłka.