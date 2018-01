Nie żyje Tomasz Sarnecki

11 stycznia odbędzie pogrzeb grafika Tomasza Sarneckiego, twórcy pamiętnego plakatu Solidarnoœci „W samo południe” z wyborów 4 czerwca 1989.

Ten plakat stał się symbolem upadku komunizmu. Przedstawiał Szeryfa jak z westernu; Gary Coopera ze znaczkiem Solidarnoœci, ruszajšcego œmiało naprzód z kartkš wyborczš w dłoni.

W rozmowie dla „Rzeczpospolitej” Tomasz Sarnecki mówił mi: „Byłem wtedy studentem warszawskiej ASP i na specjalizację wybrałem plakat w pracowni prof. Macieja Urbańca. Bardzo chciałem projektować ideowe plakaty, wyrażajšce tamten czas. Gdy zrobiłem kilka oryginałów projektu „W samo południe” usiłowałem nawet tym plakatem kogoœ zainteresować, ale wszędzie powtarzano mi, że to zbyt „konfrontacyjne”. W końcu pomógł mi przypadek. Poprzez dziennikarkę Polskiego Radia Janinę Jankowskš trafiłem do Henryka Wujca. I to on zdecydował, że będzie plakatem wyborczym. Wysłał projekt do drukarni zwišzkowej we Francji. Dziesięciotysięczny nakład wylšdował w Warszawie w nocy z 3/4 czerwca, a rano go rozklejono – tylko w Warszawie. Zwłaszcza na Nowym Œwiecie widok był piorunujšcy. Armia Gary Cooperów maszerowała na Dom Partii (dzisiejszš giełdę).

I dodawał, że wybrał Coopera, bohatera z hollywoodzkiej bajki, bo „walczšcy o wolnoœć i sprawiedliwoœć, był postaciš idealnš. Działał na wyobraŸnię ponad podziałami i granicami”.

Opowiadał, że podœwiadomie nawišzywał w tym plakacie także do zdjęcia swego dziadka (co uzmysłowił sobie póŸniej) - porucznika Janusza Sarneckiego , który walczył w obronie ojczyzny podczas kampanii wrzeœniowej 1939 i poległ w niemieckiej zasadzce w Œladowie nad Bzurš.

Grafik nie zgadzał się natomiast z często powtarzanš opiniš, że inspirował go również plakat Mariana Stachurskiego do filmu „W samo południe” z lat 50. „... nie wiem kto to wymyœlił. – twierdził. Wystarczy porównać projekty. Nic nie majš wspólnego z sobš. Tyle, że kino także było mojš pasjš, działałem w DKF-ie i robiłem afisze filmowe.”

W 1999 roku plakat „W samo południe” był prezentowany na wystawie stu najważniejszych plakatów XX wieku w londyńskim Victoria&Albert Museum.

Tomasz Sarnecki był absolwentem wydziału grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Współpracował m.in. z Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej; kierował Stowarzyszeniem Artystycznym „Cytadela”, zajmujšcym się rekonstrukcjami historycznymi. Artysta zmarł 2 stycznia w wieku 51 lat.