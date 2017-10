"Budyń" Szymkiewicz: Ludzie potrzebują wspólnego dania

- Wydaje się, że wchodzenie w konflikt sprawia, że już jesteś przegrany. Dużo ważniejsze jest znalezienie platformy na rozmowę. Pan Jerzy Surdykowski pisze pięknie, że dialog wymaga odwagi i pokory. Dużo mniej odwagi wymaga zamknięcie się w bańce własnego poglądu - mówił w programie #RZECZOPOLITYCE Jacek "Budyń" Szymkiewicz z zespołu "Pogodno".

Co się stało, że obudził się ze snu, wrócił zespół "Pogodno"? - Jeśli był to sen, to był to świadomy sen. W tym czasie wykonywaliśmy różne rzeczy, niekoniecznie wspólnie - mówił Szymkiewicz. - Tego naprawdę było dużo, jeszcze rodziły się dzieci w tym czasie, były normalne życia, w których musieliśmy sobie radzić z różnymi przypadkami.

- Ta płyta jest o "tu i teraz", nie jest o publicystyce. To trzeba rozdzielić - mówił o nowej płycie "Pogodno" Szymkiewicz. Zgodził się ze stwierdzeniem, że czas kapeli minął i nie będzie wielkiego "comebacku". - Nasza motywacja nie była biznesowa i to doprowadziło nas do takiej sytuacji.

- Płyta jest cała o miłości i jest o miłości do muzyki - powiedział "Budyń". Na co prowadzący odpowiedział, że Polska jest bardzo podzielona. - Dzisiejsza "Rzeczpospolita": pan Jerzy Surdykowski napisał jak bardzo potrzebny jest dzisiaj dialog, do którego jesteśmy kompletnie nieprzygotowani - dodał.

Czy "Pogodno" chce łączyć ludzi, jakoś to wszystko sklejać, to jakaś misja? - To nie jest kwestia misji. Wyobraź sobie, że siadamy razem w restauracji, dostajemy coś dobrego do jedzenia, patrzymy w ciszy i potem jemy. Na koniec patrzymy na siebie porozumiewawczo, że było dobre. To jest właśnie ten moment, że jest wspólny mianownik - tłumaczył obrazowo Szymkiewicz.

- Wydaje się, że wchodzenie w konflikt sprawia, że już jesteś przegrany. Dużo ważniejsze jest znalezienie platformy na rozmowę. Pan Surdykowski pisze pięknie, że dialog wymaga odwagi i pokory. Dużo mniej odwagi wymaga zamknięcie się w bańce własnego poglądu. Ci, którzy czytają tę gazetę, nie czytają tamtej i odwrotnie. Zamykają się w ramach własnego poglądu - mówił "Budyń".

Jak ich otworzyć? - Zrobić im dobre danie. Jakby sprowadzić ich do wspólnego doświadczenia, które omija to. Podobno jedno z mediów społecznościowych szykuje pomysł, aby zmienić twojego "walla". Jedno to co lajkujesz, ale będziesz też widział to czego nie zalajkowałeś, nie akceptujesz. Wydaje się, że jest to bardzo dobry sposób na próbę weryfikowania tego, że wokół mnie są ludzie, którzy myślą inaczej - mówił Szymkiewicz.