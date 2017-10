Kto odwołał wykład aktywistki?

Działacze pro-life zarzucają SGH, że w swoich murach ogranicza wolność słowa. W poniedziałek wieczorem organizują protest.

W pikiecie pod wejściem do Szkoły Głównej Handlowej weźmie udział Irene van der Wende. Jej wykład pt. „Biznes aborcyjny – jak to wygląda od środka?” miał zostać odwołany przez władze uczelni na kilka dni przed terminem, gdy aktywistka była już w drodze do Polski. Jak jednak ustaliła „Rzeczpospolita”, to sami organizatorzy odwołali wykład.

Irene van der Wende jako młoda dziewczyna została brutalnie zgwałcona i dokonała aborcji. Po latach zaczęła działać w obronie życia poczętego. Na spotkaniach opowiada, jak działają tzw. kliniki aborcyjne w Holandii i innych krajach. Do Polski zaprosiła ją Fundacja Pro – Prawo do Życia.

Organizatorem spotkania w SGH miało być koło Akademickiego Stowarzyszenia Katolickiego Soli Deo, organizacji promującej katolickie wartości w życiu akademickim. Fundacja Pro – Prawo do Życia zarzuca władzom SGH, że to oni „zablokowali spotkanie” i w nieuczciwy sposób naciskali na działaczy katolickiego koła. Rzecznik SGH dr Piotr Karwowski odpiera te zarzuty: – Z tej inicjatywy, po namyśle, wycofali się sami studenci, uznając ją za niezgodną z zasadami akademickiej debaty, która opiera się na dyskusji i prezentowaniu różnych punktów widzenia. W trakcie rozmowy przyznali też, że zostali zmanipulowani przez fundację – mówi.

Działacze koła w przygotowanym dla „Rzeczpospolitej” oświadczeniu, pytani o naciski ze strony SGH, odpowiadają: „Uczelnia sugerowała rozwiązanie, ale decyzja została podjęta świadomie”. Prezes zarządu głównego Soli Deo Piotr Ziemecki poproszony o komentarz wyjaśnia: – W rozmowach z uczelnią chodziło o to, że takie spotkanie powinno zostać zorganizowane raczej w formie debaty. I zgodziliśmy się z tym argumentem. Spotkanie nie miało dotyczyć prawa do życia, a Soli Deo jest za ochroną życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Ale jeśli chodzi o konferencję na temat biznesu aborcyjnego, to uznaliśmy, że można było zaplanować szerszą dyskusję. Po rozmowie z władzami SGH świadomie zdecydowaliśmy, że nie będziemy takiego jednostronnego spotkania organizować – tłumaczy Ziemecki.

Anna Szczerbata z Fundacji Pro – Prawo do Życia przypomina sytuację sprzed roku, gdy Uniwersytet Warszawski odwołał spotkanie z amerykańską aktywistką Rebeccą Kiessling. Działaczka twierdzi, że władze uczelni są zastraszane przez lobby i przemysł aborcyjny tak jak lekarze, położne czy farmaceuci: – Dobrze jest milczeć i nie podejmować tematu aborcji. Nie jesteśmy dopuszczani do głosu na równych prawach. Dlatego będziemy protestować – mówi.

Oprócz wykładu w Warszawie van der Wende ma do 20 października zaplanowane w Polsce jeszcze cztery spotkania: w Łomiankach, Krakowie, Wrocławiu i Rzeszowie. ©?