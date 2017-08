- Prezydent nie może się domyślać tego, co będzie zawierać jakiś ważny projekt. To ministrowie prowadzący konkretne ustawy powinni mieć świadomość, że ich obowiązkiem jest informować o nich prezydenta na każdym etapie. Członkom rządu musi wejść w krew, by z własnej inicjatywy informować prezydenta o różnych ważnych projektach - mówi Michałowi Szułdrzyńskiemu Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy.

