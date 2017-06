Macierewicz: Air Show 2017 w Radomiu odbędzie się

Macierewicz odpowiadał w czwartek w Sejmie na pytania posła Leszka Ruszczyka (PO) w sprawie organizacji Pokazów Lotniczych Air Show w 2017 r. w Radomiu w związku z niepodpisaniem do tej pory miasto umowy z wojskiem w sprawie imprezy, która jest zaplanowana na ostatni weekend sierpnia.

"Oczywiście Air Show 2017 odbędą się w Radomiu, nie ma co do tego wątpliwości ze strony polskiej armii, Ministerstwa Obrony Narodowej" - powiedział Macierewicz. "Co więcej, od kiedy objąłem odpowiedzialność za Ministerstwo Obrony Narodowej, takiej wątpliwości nigdy nie było, potwierdziłem to moim jasnym i jednoznacznym wystąpieniem w październiku 2016 r." - dodał.

Jak mówił, jego ówczesne wystąpienie spowodowane było "stanowiskiem, jakie było formułowane wśród byłych już dowódców, mianowanych na to stanowisko przez Platformę Obywatelską, którzy kwestionowali odbycie się Air Show w Radomiu". Cytował dokument, z którego wynika, że Air Show miało odbyć się w 2018 r. "Taki był stan rzeczy, gdy przejmowałem odpowiedzialność za tę sytuację, dlatego jednoznacznie podjąłem decyzję, że Air Show w 2017 r. odbędą się. I żadne przekładanie na 2018 r., kosztem 2017 r., nie może mieć miejsca" - zaznaczył.

Podał, że myślą przewodnią tegorocznych pokazów będzie uczczenie 85. rocznicy zwycięstwa kapitana Franciszka Żwirki i inżyniera Stanisława Wigury w Międzynarodowych Lotniczych Challenge 1932. "W Air Show 2017 wezmą udział wydzielone siły i sprzęt wojskowy prezentujący potencjał Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych państw zaproszonych do udziału (...), a także cywilne statki powietrzne" - podkreślił.

Minister obrony narodowej poinformował, że impreza będzie dwudniowa. "Kulminacyjnym punktem będą pokazy dynamiczne w powietrzu oraz wystawa statyczna sprzętu wojskowego" - powiedział Macierewicz. "Będzie to wydarzenie, które po raz pierwszy nie będzie biletowane, tak, aby nie było możliwości i wątpliwości co do przejrzystości finansowej (...). Wejście będzie wolne dla wszystkich przedstawicieli społeczeństwa polskiego, oczywiście głównie miasta Radomia" - podał.

Wyjaśnił, że główną przyczyną dlaczego do tej pory nie podpisano umowy, było niejasne stanowisko władz samorządowych w Radomiu, iludniowej imprezy oczekują. "Mamy całą dokumentację przygotowaną i w każdym momencie jesteśmy gotowi na jej podpisanie. Liczę, że po tej debacie, liczę, że po tych wyjaśnieniach (...) stanie się to bardzo szybko. Ministerstwo Obrony Narodowej jest przygotowane w wymiarze logistycznym, prawnym i każdym innym, aby nie tylko odbyły się te pokazy, ale by miały wymiar taki, jakiego dotychczas nie miały" - poinformował Macierewicz.

Wcześniej minister podkreślił, że nikt nie kwestionuje, zwłaszcza w Wojsku Polskim, wysokiego standardu Air Show w Radomiu. "Nie znam kogoś, kto by kwestionował wysoki standard i wagę tych pokazów dla Wojska Polskiego, dla społeczeństwa polskiego, dla naszego miejsca w społeczności Sił Powietrznych na świecie, a na pewno w Europie" - powiedział Macierewicz.

Podał, że do udziału w Air Show 2017 już zgłosiły się ekipy Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Litwy, Rumunii, Ukrainy, Austrii oraz Stanów Zjednoczonych. "Nadal czekamy na ostateczną odpowiedź Wielkiej Brytanii, Włoch i Turcji" - powiedział.

"Na dzień dzisiejszy mamy potwierdzony udział następujących samolotów: Eurofighter, Saab, Su-27, C-27 Spartan, An-26, MiG-27, MiG-21 i proszę zwrócić uwagę, tego dotychczas w Polsce nie było, B-1 i B-52 oraz samolotu AWACS - co będzie miało szczególne znaczenie" - dodał.

Air Show w Radomiu to największa impreza lotnicza w kraju. Od 2003 r. pokazy odbywają się co dwa lata. Ostatnio imprezę zorganizowano w sierpniu 2015 r. Pokazy cieszą się dużym zainteresowaniem miłośników lotnictwa. W 2015 roku podczas ostatniej edycji imprezy przez dwa dni podniebne ewolucje obserwowało ok. 180 tys. osób. W sumie w imprezie wzięło udział ok. 260 samolotów i śmigłowców z Polski i 19 innych państw.

Organizatorami pokazów byli: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, miasto Radom, Aeroklub Polski, Port Lotniczy Radom i Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SWAT. Pierwsze Air Show zorganizowano w 1991 r. w Poznaniu, potem pokazy odbywały się w Gdyni, Bydgoszczy i Dęblinie. Od 2000 r. Air Show odbywa się na radomskim lotnisku.

Miasto nie podpisało jeszcze umowy z wojskiem w sprawie imprezy, która jest zaplanowana na ostatni weekend sierpnia. Nie było wiadomo, czy w tym roku odbędą się - tak jak do tej pory - pokazy o charakterze międzynarodowym, z udziałem ekip z zagranicy, czy też zaprezentują swe możliwości jedynie polskie siły powietrzne. Rozbieżności dotyczyły także czasu trwania imprezy: jeden lub dwa dni, a także finansowego udziału miasta Radomia.