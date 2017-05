Starogard Gdański: Radni zdecydują, czy budynek gimnazjum przekazać WOT

Jak poinformowała PAP naczelnik Wydziału Informacji Społecznej Urzędu Miasta Starogard Gdański Anna Zagłoba-Góralska, w myśl projektu uchwały, który ma być głosowany na środowej sesji Rady Miasta, budynek, w którym dziś mieści się Gimnazjum Nr 3, miałby zostać przekazany na rzecz Skarbu Państwa, "w celu dalszego przekazania w trwały zarząd na potrzeby Resortu Obrony Narodowej w związku z formowaniem WOT".

Uchwała zakłada, że gimnazjum miałoby pełnić funkcję oświatową do końca roku szkolnego 2017/2018. Wówczas około 200 uczniów wygaszanych gimnazjów, zostałoby przeniesionych do obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1, w której – w efekcie przenosin - uczyłoby się w sumie 1250 uczniów.

Przenosinom uczniów i przekazaniu obiektu wygaszanego gimnazjum na potrzeby WOT sprzeciwiają się pomorski ZNP oraz działacze PO.

W rozmowie z PAP przewodniczący klubu parlamentarnego PO, pomorski poseł Sławomir Neumann poinformował, że starogardzcy radni PO zawnioskują na środowej sesji o odrzucenie uchwały. Dodał, że gimnazjum zostało wyremontowane kosztem "milionów złotych". "I te dzieciaki mają zostać wyrzucone, żeby partyzanci Macierewicza mogli przyjść i tam się szkolić" – powiedział. Dodał, że gimnazjaliści zostaliby przeniesieni do dużo liczniejszej szkoły niż ta, w której dziś się uczą, co - jego zdaniem – byłoby niekorzystne dla dzieci.

Zagłoba-Góralska poinformowała PAP, że budynek gimnazjum w ostatnich latach "nie przechodził większych remontów". Zapytana o to, czy przenosiny uczniów nie pogorszą warunków, w jakich będą się oni uczyć, naczelnik wyjaśniła, że "Szkoła Podstawowa Nr 1 to bardzo duży obiekt, z basenem i boiskiem do piłki nożnej". "Obecnie budynek ten przechodzi kompleksową termomodernizację" – dodała.

Wojska Obrony Terytorialnej - jako odrębny, piąty rodzaj sił zbrojnych - zostały powołane z początkiem bieżącego roku. Po trzech miesiącach od tego wydarzenia Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej formalnie przejęło dowodzenie nad trzema pierwszymi brygadami sformowanymi w woj. podlaskim, lubelskim oraz podkarpackim.

Trzy kolejne brygady OT są obecnie formowane - dwie w woj. mazowieckim i jedna w woj. warmińsko-mazurskim. W roku 2018 rozpocznie się formowanie siedmiu brygad w centralnej części Polski, a od roku 2019 czterech brygad na zachodzie kraju; w przyszłym roku mają zostać utworzone dowództwa brygad i pierwsze pododdziały w województwach śląskim i wielkopolskim.

Misja WOT to obrona i wspieranie lokalnych społeczności, żołnierze terytorialnej służby wojskowej mają być związani z ludnością i rejonem ewentualnych działań, w którym mają zabezpieczać obywateli i infrastrukturę, odciążając w ten sposób jednostki operacyjne, które będą mogły skupić się na zasadniczych zadaniach obronnych. W czasie pokoju zadaniem wojsk OT będzie przeciwdziałanie skutkom sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych. WOT ma wspierać i uzupełniać działania służb ratowniczych.