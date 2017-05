Sondaż: Czy już czas zdelegalizować ONR

Ponad setka posłów Platformy Obywatelskiej już ponad pół roku temu zwróciła się z wnioskiem o delegalizację ONR do prezydenta Częstochowy (gdzie zarejestrowana jest ta ogólnopolska organizacja), a także do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. "W związku ze stwierdzeniem rażących i uporczywych naruszeń prawa przez Stowarzyszenie Obóz Narodowo-Radykalny zwracamy się o złożenie do właściwego Sądu wniosku o rozwiązanie Stowarzyszenia ONR" – napisali politycy PO.

Po tym, jak 29 kwietnia ONR maszerował po Warszawie, wykrzykując hasła i wymachując flagami z falangą, prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz napisała list do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry ws. delegalizacji ONR. Podobny wniosek zapowiedziało w poniedziałek kierownictwo Sojuszu Lewicy Demokratycznej.



A częstochowska radna PO Jolanta Urbańska ponowiła apel do częstochowskiego ratusza. Ten urząd miasta zwrócił się już do prokuratury, a także poprosił sąd o zweryfikowane adresu ONR, bo pod podawanym w oficjalnych dokumentach adresem przy ul. Ogrodowej jest pustostan przeznaczony do remontu.

Częściej niż co trzeci ankietowany uważa, że należy zdelegalizować ONR. Przeciwnego zdania jest częściej niż co piąty badany. Największy odsetek, ponad 40 proc., nie ma zdania w tej kwestii.

- Częściej za delegalizacją ONR są mężczyźni (42 proc.), osoby o dochodach powyżej 5000 zł (48 proc.) oraz badani z miast od 200 do 499 tysięcy mieszkańców (52 proc.). Wraz ze wzrostem wieku rośnie odsetek badanych, którzy są za delegalizacją tej organizacji – w grupie do 24. roku życia jest to 23 proc., podczas gdy w grupie powyżej 50. roku życia to 47 proc. - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

Zdaniem Rafała Pankowskiego, profesora Collegium Civitas i współzałożyciela Stowarzyszenia "Nigdy Więcej", wynik sondażu dowodzi, że znaczna część polskiego społeczeństwa nie akceptuje przemocy i rasizmu, nie chce tolerować bezkarnej działalności neofaszystów w naszym kraju, zgodnie z artykułem 13. Konstytucji.

- Wielu Polaków nie godzi się na zawłaszczanie tradycji narodowych przez skrajne grupy. Przypomnijmy, że ONR już był zdelegalizowany w roku 1934, za rządów Józefa Piłsudskiego. Wśród przeciwników delegalizacji są dziś zapewne m.in. ci, którzy znajdują się pod wpływem nacjonalistycznej propagandy ONR. Największa grupa to ci, którzy są obojętni albo zdezorientowani przez ostatnie wydarzenia w Polsce – komentuje Pankowski.

Ponad 60 tys. osób podpisało się też pod petycją w sprawie delegalizacji Obozu Narodowo-Radykalnego.