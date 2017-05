Prezydent: liczę na reset w stosunkach polsko-francuskich

Prezydent poinformował, że w piątek odbył kilkunastominutową rozmowę z francuskim prezydentem-elektem Emmanuelem Macronem.

"Chciałbym, żeby nastąpił swoisty reset w relacjach polsko-francuskich, które w ostatnim czasie z różnych przyczyn bywały trudne" – mówił Andrzej Duda.

"Powiedziałem, że liczę bardzo, na to, że otwarcie nowej prezydentury we Francji ten reset umożliwi, nowe relacje – nowy prezydent. Pan prezydent powiedział, że też bardzo by chciał, żeby te relacje pomiędzy Francją i Polską układały się dobrze. Tutaj mieliśmy obydwaj absolutnie jednakowe zdanie" – podkreślił.

Andrzej Duda zaproponował Emmanuelowi Macronowi spotkanie podczas szczytu NATO w Brukseli, który jest planowany 25 maja, a francuski prezydent – elekt wyszedł z propozycją spotkania Trójkąta Weimarskiego.