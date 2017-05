Wielki atak hakerów zatrzymany. Ominął Polskę

Jak informują portale internetowe zajmujące się zagadnieniami informatyki, pewien ekspert znalazł „wyłącznik awaryjny” w tym oprogramowaniu, wymuszającym okup w bitcoinach za odblokowanie plików, zaszyfrowanych przez hakerów w zaatakowanych komputerach.

Ów informatyk zorientował się, że to złośliwe oprogramowanie (występujące pod nazwami WannaCrypt, bądź WanaCrypt lub Wcry) usiłuje nawiązywać łączność z niezarejestrowaną domeną. Zarejestrował więc tę domenę, płacąc 10,69 USD, a wtedy atak ustał. Ekspert przestrzega jednak, że hakerzy mogą zmodyfikować oprogramowanie i zapewne to zrobią, więc alarmu odwoływać nie można, a pilne wgranie „łatki” udostępnionej przez firmę Microsoft do Windowsów, także tych starszych wersji, które w zasadzie nie są już przez producenta aktualizowane, to absolutna konieczność.

Tymczasowe powstrzymanie cyberataku w niczym nie zmienia jednak sytuacji użytkowników już zaatakowanych komputerów.

Brytyjskie media nazywają owego eksperta, który zastrzegł sobie anonimowość, „przypadkowym bohaterem”. „Guardian” ujawnił, że ma on 22 lata, mieszka z rodzicami w południowo-zachodniej Anglii i pracuje dla mającej siedzibę w Los Angeles firmy Kryptos Logic, zajmującej się obroną przed cyberzagrożeniami.

W mocy pozostają oczywiście znane od dawna ostrzeżenia oraz dobre praktyki, których warto się trzymać. Nie otwieramy załączników w podejrzanych e-mailach, aktualizujemy na bieżąco system operacyjny i programy użytkowe, korzystamy z oprogramowania antywirusowego, oczywiście również aktualizowanego, sporządzamy kopie zapasowe naszych danych. Nie zapewnia to 100-procentowego bezpieczeństwa, ale zwiększa szanse niestania się ofiarą hakerskich cyberataków.

Żaryn: ostatnie ataki hakerskie ominęły Polskę

Duży atak hakerski, który miał miejsce na skalę światową, nie dotyczy Polski. ABW oraz Ministerstwo Cyfryzacji nie identyfikują zdarzeń godzących w bezpieczeństwo cybernetyczne naszego kraju - poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

"Instytucje odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo Polski na bieżąco analizują i monitorują próby ataków hakerskich i inne incydenty cybernetyczne. W chwili obecnej zarówno ABW, jak i podległe pod Ministerstwo Cyfryzacji instytucje nie identyfikują zdarzeń godzących w bezpieczeństwo cybernetyczne Polski. Znajdujący się w gestii ABW Cert.gov.pl nie odnotował żadnych poważnych incydentów związanych z atakami hakerskimi w ostatnim czasie. Również NASK zajmujący się cyberbezpieczeństwem prywatnych podmiotów nie zgłasza sygnałów o incydentach" - napisano w sobotnim komunikacie.

"Z dotychczasowych analiz ABW wynika, że działania podejmowane przez hakerów skupiły się na kilku krajach, w tym Wielkiej Brytanii i Rosji. Atak wykorzystujący luki w oprogramowaniu instalowanym na komputerach był nakierowany na prywatnych odbiorców. Sposób działania hakerów sugeruje, że mamy do czynienia z atakami o charakterze kryminalnym, które są powiązane z próbą wyłudzenia pieniędzy" - podał Żaryn.

Dodał, że zarówno ABW, jak i NASK nie identyfikują obecnie ataków wymierzonych w Polskę.