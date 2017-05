Trasa z północy na południe Polski ma zakończyć się w Ustrzykach Dolnych.

61-letni uczestnik wielu maratonów, w tym trzech nowojorskich, stracił nogę w dzieciństwie. Mimo to swoim wyczynem chce zachęcić również zdrowych do aktywności i wytrwałości, oraz uzbierać 50 tysięcy złotych na nową protezę. W piątek 19 maja przebiegł odcinek z Koronowa do Bydgoszczy. Jeśli uda mu się pokonać zaplanowany dystans, będzie pierwszym niepełnosprawnym, mogącym pochwalić się takim wyczynem.