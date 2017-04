Tusk: postanowiliśmy skłonić prokuraturę do działania ws. Szonert-Biniendy

Foto: AFP

Postanowiliśmy skłonić prokuraturę do działania; to skandal, który fatalnie wpływa na reputację Polski; w głowie się nie mieści, że ktoś taki może być konsulem - mówił Donald Tusk, odnosząc się do publikacji konsul honorowej RP w Ohio Marii Szonert-Biniendy.