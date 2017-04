CBOS: 74 proc. Polaków przeciw przyjmowaniu uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

W sondażu zwrócono uwagę, że relokacji sprzeciwia się trzy czwarte ankietowanych (wzrost o 7 proc. w porównaniu do poprzedniego badania), co jest najwyższą wartością spośród dotąd notowanych; przy czym dominującą odpowiedzią jest zdecydowany sprzeciw (43 proc.). Za przyjęciem uchodźców opowiada się nieco więcej niż jedna piąta Polaków (spadek o 6 punktów procentowych w stosunku do grudnia 2016 roku).

W badaniu CBOS podkreślono, że stosunek do przyjmowana uchodźców jest związany z preferencjami partyjnymi. Wśród osób, które w hipotetycznych wyborach zagłosowałyby na PO lub na Nowoczesną, zdania są podzielone – niemal taki sam odsetek opowiada się za relokacją uchodźców, jak przeciw niej. Z kolei zwolennicy PiS oraz ruchu Kukiz’15 są bardziej jednomyślni – większość spośród nich sprzeciwia się przyjęciu części uchodźców (odpowiednio 88 proc. i 90 proc.).

Najczęściej za przyjmowaniem uchodźców opowiadają się mieszkańcy największych miast (39 proc.), posiadający wyższe wykształcenie (33 proc.) oraz badani o najwyższych dochodach (29 proc.). Przeciwnikami relokacji najczęściej są respondenci najmłodsi (87 proc. przeciwników wśród osób w wieku 18–24 lata) i osoby uczestniczące w praktykach religijnych, co tydzień (77 proc.) lub częściej (86 proc.).

Jak wynika z sondażu CBOS, Polacy są zdecydowanie przychylniej nastawieni do przyjmowania uchodźców ze wschodniej Ukrainy. Obecnie za udzieleniem im schronienia opowiada się ponad połowa (55 proc.) badanych, a przeciwnych jest 40 proc. respondentów.

Najbardziej przychylnie nastawieni do przyjmowania uchodźców ze wschodniej Ukrainy są potencjalni wyborcy Nowoczesnej(86 proc.) oraz Platformy Obywatelskiej (72 proc.). Osoby, które w hipotetycznych wyborach zagłosowałyby na Prawo i Sprawiedliwość lub Kukiz’15, rzadziej wyrażają zgodę na udzielenie schronienia Ukraińcom z zagrożonych terenów (odpowiednio 57 proc. i 52 proc.).

Za przyjęciem Ukraińców z zagrożonych regionów częściej opowiadają się mieszkańcy większych miast, posiadający wyższe wykształcenie, badani z gospodarstw domowych o wyższych dochodach, a także rzadziej uczestniczący w praktykachreligijnych.

Najczęściej przyjęciu uchodźców ze wschodniej Ukrainy sprzeciwiają się najmłodsi badani - 55 proc. spośród nich opowiada się przeciwko przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy. W sondażu zaznaczono jednak, że we wszystkich grupach akceptacja przyjmowania Ukraińców z zagrożonych terenów jest większa niż aprobata relokacji uchodźców z południa.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (323) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 30 marca – 6 kwietnia 2017 roku na liczącej 1075 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.