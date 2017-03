Elżbieta Rafalska opowie o efektach programu Rodzina 500 Plus po roku od jego wprowadzenia, systemie emerytalnym oraz bezrobociu.

Z szefem MON w gabinecie cieni PO Czesławem Mroczkiem porozmawiamy o sytuacji w polskiej armii, wycofaniu polskich oficerów z Eurokorpusu i pozycji Antoniego Macierewicza w obozie "dobrej zmiany".

Kabsyda Kobro-Okłowicz, współautorka książki o ks. Kaczkowskim: "Ks. Kaczkowski w opowieściach rodziny i przyjaciół. Czekam na was, ale się nie spieszcie" w rocznicę śmierci księdza powie, co dała jej znajomość z Ks. Kaczkowskim, opowie jak walczyć z rakiem, oraz co bohater książki po sobie zostawił.