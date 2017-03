Szymański o liście byłych prezydentów: mam nadzieję, że nie jest motywowany politycznie

Foto: rp.pl

Byli prezydenci nie powinni stwarzać wrażenia, że ich troska o kraj jest motywowana politycznie, to byłoby używanie ważnej sprawy do sprawy nieważnej - ocenił wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański odnosząc się do listu trzech byłych prezydentów.