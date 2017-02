Do 9 marca decyzja ws. zgodności z prawem uchwały o referendum

Jerzy Stępień: Warszawskie referendum z błędem. PO: Odwołamy się do sądu

Na początku lutego Rada Warszawy podjęła uchwałę ws zarządzenia na 26 marca referendum - była to reakcja na projekt ustawy autorstwa PiS przewidujący m.in., że miasto stołeczne Warszawa stałoby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, która objęłaby ponad 30 gmin.

Politycy PO poinformowali w poniedziałek, że Rada Warszawy otrzymała list od wojewody mazowieckiego, w którym informuje on o podjęciu analizy poprawności przyjęcia uchwały o referendum w Warszawie i informuje o konieczności wstrzymana kampanii informacyjnej dot. referendum.

Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego Ewa Filipowicz podała, że 23 lutego zostało wysłane do stołecznego ratusza pismo informujące o wszczęciu postępowania nadzorczego. Jak powiedziała w poniedziałek PAP, "jest to stosowana procedura, którą przewiduje prawo, poinformowania samorządów o tym, że trwa postępowanie nadzorcze".

"Rzeczywiście jest tam mowa o wstrzymaniu wykonania uchwały. Natomiast to nie przesądza decyzji, bo na tę ostateczną decyzję jest czas do 9 marca" - powiedziała. Jak zaznaczyła, do 9 marca będzie wiadomo "czy ta uchwała jest zgodna z prawem czy nie".