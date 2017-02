Taternik nie przeżył upadku z Gąsienicowej Turni

Nie udało się uratować taternika, który w sobotę spadł z Gąsienicowej Turni do Dolinki pod Kołem w Tatrach Wysokich. Mężczyzna zmarł w nocy w szpitalu – poinformował PAP ratownik TOPR Andrzej Marasek.