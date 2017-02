"Ucho prezesa" płatne w serwisie Showmax

Jak informuje portal "Press", Showmax to serwis SVoD południowoafrykańskiego koncernu Naspers. Jest już dostępny w 65 krajach, od 15 lutego będzie również w Polsce.

Producenci "Ucha prezesa" nie udzielają na razie na ten temat informacji, sam Robert Górski zapewniał, że serial nie będzie wyświetlany w telewizji, ale będzie dostępny w Internecie. Górski zapowiedział premierę kolejnego odcinka na 15 lutego - dzień premiery Showmaksu w Polsce.

Showmax z kolei zaprasza tego dnia na premierę "Czerwonego punktu" w reżyserii Patryka Vegi.

"Presserwis" podaje ceny abonamentu, jaki trzeba będzie opłacić, aby mieć dostęp do zasobów Showmaksu. Za 19,90 zł miesięcznie będzie można oglądać programy na dwóch urządzeniach, co, jak zauważają eksperci, będzie ceną konkurencyjną do już istniejących HBO Go i Netfliksa, jeśli porównywalne będą zasoby, które pokaże Showmax.

