Prognoza pogody na ferie zimowe

Do końca lutego pogodę w kraju kształtować będzie układ wyżowy, ze wschodu napływać będzie chłodna masa powietrza polarno-kontynentalnego. - Opadów śniegu nie zapowiadamy, ale utrzyma się pokrywa śnieżna, która już jest - zapowiada Waldemar Skałba z Biura Meteo Cumulus.

Od 10 lutego będzie pogodnie, okresami słonecznie, zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów, ale mroźno. Temperatury w dzień od -5 do -1 st. C. Noce mroźne z temperaturą od -10 do -14 st. C.

Od 15 lutego niewielkie ocieplenie, w ciągu dnia na ogół pogodnie, przeważnie zachmurzenie umiarkowane, okresami do dużego, bez opadów oraz cieplej, w ciągu dnia cieplej (temperatura maksymalna od +1 do +4 st. C), w nocy poniżej zera (od -1 do - 5 st. C).

Osoby, które będą spędzać ferie nad morzem, będą miały nieco wyższe temperatury, a brak opadów oraz słaby wiatr będzie sprzyjał spędzaniu czasu na spacerach.

- Tym, którzy wybierają się w góry, śniegu nie zabraknie, warunki narciarskie znakomite, a pogoda będzie sprzyjać narciarzom do końca lutego. W górach większy mróz, w nocy temperatura poniżej zera od -12 do -15 st. C, w dzień na plusie od +1 do + 3 st. C, a więc wymarzone warunki na narty - komentuje Skałba.

Najwięcej śniegu w górach i tam najchłodniej, nie będzie padał śnieg, ale temperatury w nocy poniżej zera zagwarantują utrzymanie się śniegu, którego teraz jest od 20 do 40 cm.