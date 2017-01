Jak leczyć skutki smogu

Czym jest smog i dlaczego naprawdę trzeba się go bać? A przede wszystkim jak się przed nim chronić? O temacie smogu i sposobach leczenia jego skutków przedstawiciele Uzdrowiska Kopalnia Soli „Wieliczka” będą dyskutować ze środowiskiem medycznym na konferencji w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie 27 stycznia.

Smog słowo odmieniane w ostatnich czasach przez wszystkie przypadki. Obserwujemy ogromny wzrost zainteresowania społecznego problematyką zanieczyszczenia powietrza i konsekwencji zdrowotnych wdychania smogu. Nic dziwnego, jest się czego bać. Zaburzenia rytmu serca, zakrzepica, rozwój miażdżycy, liczne choroby płuc, a nawet rak – to skutki długotrwałego narażenia na niebezpieczne cząstki stałe. Przede wszystkim jednak cierpi nasz układ oddechowy - alergie, astma POChP, uczucie duszności, spadek wydolności organizmu - płucom ciężko jest działać.

Problem jest tym bardziej naglący, że jakość powietrza pogarsza się coraz bardziej. Alarmujące dane o poziomie stężenia groźnych substancji w otoczeniu, alerty o niewychodzeniu z domu. Sprawiają, że poszukiwanie metod walki ze skutkami niebezpiecznego powietrza, którym oddychamy oraz przeciwdziałania następstwom jego wdychania to priorytet w zakresie ochrony zdrowia. Z jednej strony istotne są działania zmierzające do poprawy jakości powietrza, z drugiej opracowanie standardów związanych z leczeniem, profilaktyką oraz edukacją.

W organizowanej przez Wojewódzki Szpital Chorób Płuc w Jaroszowcu wspólnie z Kopalnią Soli „Wieliczka” debacie wezmą udział lekarze i eksperci. Zaproszeni zostali również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz Rady Miasta Krakowa. Podczas konferencji uczestnicy będą mieli możliwość przedstawienia swoich stanowisk w kwestiach kluczowych dla profilaktyki i leczenia chorób wywołanych przez zanieczyszczone powietrze, analizując zagadnienia jakości powietrza i jego wpływu na zdrowia. Udział w spotkaniu potwierdzili eksperci: prof. Lucyna Mastalerz – konsultant wojewódzki ds. pulmonologii, dr Krzysztof Czernicki - konsultant wojewódzki w dziedzinie rehabilitacji medycznej, prof. Roman Nowobilski ekspert w zakresie rehabilitacji pulmonologicznej oraz dr hab. inż. Artur Badyda prowadzący badania zanieczyszczenia powietrza.

Zarówno szpital w Jaroszowcu, jak i Uzdrowisko Kopalnia Soli „Wieliczka” to jednostki specjalizujące się w leczeniu chorób dróg oddechowych. Od lat do zdrowia dochodzą w nich pacjenci cierpiący na schorzenia układu oddechowego. Stosowana metoda leczenia - rehabilitacja oddechowa to również ratunek dla osób narażonych na kontakt z zanieczyszczonym powietrzem. Tak jak dbamy o naszą kondycję rozwijając mięśnie, tak powinniśmy zadbać o układ oddechowy, wzmocnić go i pozwolić mu się rozwinąć, by móc czerpać z całego potencjału jaki daje. Trening oddechowy i ogólnousprawniający poprawi postawę ciała, pozwoli usprawnić mięśnie odpowiedzialne za oddychanie, przełoży się na ogólną wydolność i sprawność fizyczną. Niebagatelne znaczenie dla wzmocnienia efektywności leczenia ma również miejsce, w którym prowadzone są zajęcia. Unikatowy mikroklimat podziemnych wyrobisk Kopalni Soli „Wieliczka” pozbawiony jest zanieczyszczeń charakterystycznych dla powietrza zewnętrznego. Głęboko pod ziemię nie dostają się niebezpieczne dla organizmu substancje oraz alergeny. Powietrze cechujące się wysokimi zawartościami jonów chloru i sodu, pozwala oczyścić drogi oddechowe i zaczerpnąć zdrowego oddechu, co przekłada się na widoczne efekty pod postacią lepszego komfortu oddychania i mniejszej skłonności do infekcji górnych dróg oddechowych.

Konferencja odbędzie się 27 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, Kraków. Wstęp wolny. Udział w konferencji jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja e-mail: sekretariat@wschp.pl.

Szczegóły www.uzdrowisko.kopalnia.pl/rehabilitacja-pulmonologiczna-konferencja.