Młodzież Wszechpolska zamierza organizować manifestacje w Ełku

Foto: Fotorzepa, Radek Pasterski

Młodzież Wszechpolska zamierza organizować w najbliższym czasie manifestacje i pikiety w Ełku - zapowiedział we wtorek na konferencji w Warszawie rzecznik MW Mateusz Pławski. Jak podkreślił, będzie to wyraz sprzeciwu przeciwko przyjmowaniu do Polski imigrantów.