RZECZoPOLITYCE Prof. Dudek: Kaczyński pomaga Tuskowi

- Nie sądzę żeby ktoś był w stanie przewidzieć wynik wyborów w 2019 r., tym bardziej, że nie wiadomo w jakiej ordynacji one się odbędą – mówił prof. Dudek. - Nie ma demokratycznej ordynacji, która dałaby gwarancję zwycięstwa.

Według gościa programu nie można obecnie mówić o braku demokracji, spychana w kąt jest jedynie demokracja liberalna. - Uważam, że są różne formy demokracji, mamy do czynienia z odejściem od demokracji liberalnej i biorąc pod uwagę to wszystko uważam, że demokracja ma się dobrze – mówił prof. Dudek. - To co się stało z TK nie służy demokracji liberalnej.

Politolog uważa, że PiS popełnia błędy ingerując w sprawy wolności obywatelskiej. - Moim zdaniem kwestie wolności obywatelskiej PiS powinien omijać szerokim łukiem.

- Nie było żadnego puczu, nie wzięło w tym udziału wojsko – twierdzi prof. Dudek. Jego zdaniem miała miejsce nieudana próba przewrotu. - Jeśli chce się wymusić wcześniejsze wybory to trzeba zebrać 100 tys. ludzi pod Sejmem, a było ich może tysiąc – dodał.

Prof. Dudek uważa, że jeśli kolejne posiedzenie odbyłoby się poza Sejmem to będzie to wizerunkowa katastrofa. Z kolei protest opozycji na sali plenarnej nie przynosi żadnych efektów. - Nie widzę żeby opozycja coś na tym zyskała, ale jest w trudnej sytuacji i nie może się wycofać. Z tego co słyszę to Grzegorz Schetyna był przeciwny temu protestowi. Oficjalnie popiera? A co ma mówić – mówił prof. Dudek.

- Mam wątpliwości co do tego, jak to głosowanie zostało przeprowadzone – mówił prof. Dudek. - Głosy mogły zostać policzone niedokładnie.

- Okupacja zamienia się w groteskę. Można było powiedzieć przed świętami, że jeśli do 11 stycznia nie zostaną spełnione warunki, to opozycja wróci do protestu – uważa politolog.

Czy Donald Tusk wróci do krajowej polityki? - To jest jedno z ciekawszych pytań, na które nie potrafię odpowiedzieć. Zobaczmy najpierw czy zostanie na drugą kadencję w Radzie Europejskiej – mówił prof. Dudek. Jego zdaniem, włodarze w Unii Europejskiej mogą chcieć utrzeć nosa Polsce i Węgrom, których polityka odbiega od standardów UE. - Paradoksalnie można uznać, że Jarosław Kaczyński teraz pomaga Tuskowi – wyjaśniał profesor.

Zdaniem gościa programu zmiana premiera na Jarosława Kaczyńskiego nie miałaby sensu. – Beata Szydło jest lepiej odbierana przez Polaków, poza tym premier ma dużo obowiązków, a Kaczyński jest wiekowy i byłoby to dla niego męczące – oceniał prof. Dudek.

- Schetyna jest mistrzem czekania, ale mam wrażenie, że traci kontrolę nad co się dzieje w jego partii. Zaczyna się publicznie dystansować od swoich posłów na sali plenarnej – politolog oceniał ostatnie działania lidera Platformy.

Na koniec politolog powiedział jak wyobraża sobie nadchodzący rok. - Obawiam się, że rok 2017 będzie bardziej burzliwy od tego, który się kończy.